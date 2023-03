Verstappen contro la Red Bull: “Non corro per arrivare secondo”

Guerra intestina tra le due monoposto, che probabilmente si contenderanno questo Mondiale di F1. Il campione iridato se la prende con la scuderia

20-03-2023 11:23

Un Max Verstappen arrabbiatissimo per la seconda posizione a Jedda, nonostante la rimonta dal 15esimo posto in griglia. Arrabbiatissimo con la sua scuderia, la Red Bull, e minaccioso nei confronti del suo compagno di squadra, Sergio Perez, che ha messo le ruote davanti nel Gran Premio di ieri.

“Non sono qui per arrivare secondo. Correre in rimonta è un’eventualità e non è quello il problema, sono contento di aver recuperato fino alla seconda posizione. Il problema è che quando il Mondiale diventa un discorso tra sole due macchine, bisogna assicurarsi che siano entrambe affidabili. All’interno del team c’è ovviamente un’atmosfera di felicità e soddisfazione, ma io non sono contento, soprattutto perché dopo aver lavorato intensamente in fabbrica per assicurarsi che tutto fosse perfetto una volta arrivati in pista mi sono trovato a dover rimontare”.