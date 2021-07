Verstappen: “Non è stato facile, ero al limite e con le gomme finite”

Ecco le parole di Max Verstappen al termine della Sprint Race di Silverstone, vincendo la quale si è assicurato l’ottava pole position in carriera, la quinta stagionale e la quarta consecutiva.

“Qui è difficile superare ma sono partito bene e ho messo in scena una bella lotta con Lewis nel primo giro – dice Max -. Dopodiché ho potuto spingere con il mio passo e sono andato a vincere. Non è stata facile, ci siamo spinti al limite a vicenda, anche perché alla fine le nostre gomme erano finite. Sono contento, ho incamerato altri 3 punti e non avevo mai conquistato una pole position in questo modo. Domani mi aspetto una gara emozionante con le gomme che saranno decisive, anche perché sarà ancor più caldo. Oggi, nonostante la poca benzina, abbiamo sofferto di blister sulla gomma, per cui non sarà affatto facile da gestire come situazione. La Mercedes è impressionante sul dritto, ma anche noi siamo veloci e vogliamo ripeterci”.

