Vertice Zhang-Conte, i tifosi vogliono la verità

Neanche il tempo di godersi lo scudetto che i tifosi dell’Inter devono fare i conti con una nuova crisi. La situazione finanziaria del club non è tra le più rosee e il club nerazzurro potrebbe essere costretto a qualche mossa impoppare per riuscire a fare cassa; una soluzione che non piace ai tifosi e che sembra non piacere particolarmente neanche ad Antonio Conte che nella prossima stagione vorrebbe dare l’assalto al suo secondo scudetto e magari provare a fare bene anche in Champions League.

Il silenzio

Nel corso delle ultime settimane il tecnico salentino ha scelto la via del silenzio, non ha preso più parte alle interviste post partita e ha dato la sensazione di volersi prendere un po’ di pausa dopo una stagione molto lunga e difficile. Ma in molti hanno fatto notare che la sua scelta possa derivare dalla volontà di rivedere le scelte future. Si parla da giorni di un incontro tra la proprietà nerazzurra e il tecnico per definire i piani per il futuro ma al momento non c’è stato ancora e sembra continuare a slittare.

La Gazzetta dello Sport scrive che un incontro potrebbe addirittura non esserci: “Niente incontro tra Zhang e Conte, le parti restano distanti e il club ritiene di aver già chiarito al tecnico quali sono piani e prospettive. Ora attende la risposta. L’Inter fa capire che il vertice potrebbe anche non esserci perché non più necessario”.

Social arrabbiati: basta speculazioni

I tifosi dell’Inter sembrano aver finito la pazienza. Dopo la vittoria dello scudetto si è parlato moltissimo della situazione finanziaria del club e del caso legato ad Antonio Conte, due circostanze che i tifosi nerazzurri hanno visto come un tentativo di minare quello che la squadra ha fatto nel corso della stagione: “Non sapete nulla perché il buon Crippa è stato messo a tacere. Allora si riempiono le pagine con notizie insensate, sempre con quel velo di crisi che aleggia costantemente”. E ancora: “Fino alla settimana scorsa l’incontro era giovedì, poi venerdì, poi lunedì, adesso c’è già stato. Evidentemente la talpa nell’Inter è stata messa a tacere e non sapete niente”.

Per molti tifosi Antonio Conte non andrà da nessuna parte: “Si continua a prendere tempo per dire qualcosa che in realtà è scontato, visto che c’è un contratto e non ci sono offerte altenative a chi lo percepisce e chi lo elargisce non può permettersi di esonerarlo”.

VIRGILIO SPORT | 25-05-2021 08:42