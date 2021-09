Vettel: “Continuo perché amo guidare e vincere”

Nessun ritiro dalle scene del circus della Formula Uno per Sebastian Vettel. Al pilota tedesco non è mai pasato nemmeno lontanamente dalla testa questa ipotesi, tanto che la scuderia britannica ha annunciato il rinnovo ufficiale proprio con Seb anche per la prossima stagione.

Il quattro volte campione del mondo potrà così mettersi alla prova con le nuove monoposto 2022, con la speranza che la sua scuderia possa fornirgli una vettura in grado di competere per le posizioni di testa. Vettel è stato intervistato nel giovedì di Sochi nella tradizionale conferenza stampa, in cui ha fatto coppia con Kimi Raikkonen.

“Sono rimasto perché amo guidare. Adoro la competizione e guidare. E vincere. Il prossimo anno cambieranno tante cose. Non penso che nessuno abbia la garanzia di vincere. La vera sfida sarà quella di lavorare con la squadra. Il team è grandioso, mi piacciono questi ragazzi. Questa stagione è stata grandiosa, magari non in termini di risultati, ma come lavoro di squadra. Il morale è alto e tante cose mi entusiasmano. Nel corso degli anni ovviamente alcune cose tendono a divertirti di meno, come essere qui ora a rispondere alle vostre domande. Il futuro del team mi entusiasma, altrimenti non sarei qui. Penso che un orizzonte corretto per quantificare possibili vittorie di titoli sia quattro o cinque anni, specie se guardiamo alle altre squadre e a quanto ci hanno impiegato a raggiungere il vertice. La visione e l’impegno del team sono impressionanti. Sento però che la squadra si sta muovendo in una direzione promettente. Il tempo ci darà le risposte, io di certo non sto diventando più giovane e non sono al mio primo anno in F1. Vedremo cosa accadrà”.

OMNISPORT | 23-09-2021 14:19