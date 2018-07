Vettel: 'Leclerc non abbia fretta'

Sebastian Vettel ha parlato nella conferenza stampa del giovedì e si è soffermato in modo particolare su Charles Leclerc, suo possibile compagno di team nella prossima stagione.

"Non conosco molto Charles. Lo conosco un pochino per il programma che sta facendo. Poi lui è monegasco e Kimi è finlandese e quindi sono due tipi diversi" sottolinea il tedesco. "A me piace Kimi. Andiamo d'accordo e non abbiamo mai avuto un problema. A volte in pista ricordo di essergli andato addosso, ma vediamo le cose in maniera lineare. Ma non è a me che spetta decidere chi sarà il mio compagno di squadra il prossimo anno. Vediamo cosa accadrà".

Il pilota tedesco poi ribadisce: "A me piace Kimi e sarei contento di continuare così ma non spetta a me dare una opinione o decidere. Charles credo che avrà una bella carriera, ma è giovane e non c'è fretta. Non so chi sarà il mio compagno. Per quanto mi riguarda ho ben chiaro dove sarò l'anno prossimo e comunque credo che o Kimi o Charles saranno idonei per guidare al meglio per il nostro team".

SPORTAL.IT | 19-07-2018 18:00