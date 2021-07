Vezzali: "Il bilancio si fa alla fine"

Bilancio così così per l’Italia nei tornei individuali della scherma, di solito serbatoio di medaglie. Valentina Vezzali, ex campionessa olimpica e sottosegretaria allo sport, prima di lasciare Casa Italia ha così commentato i due argenti di Samele e Garozzo: “Due argenti non sono proprio male, mancano comunque sei gare a squadre. Credo che il bilancio si faccia a fine Giochi e non a metà percorso”.

“Sono certa che i nostri azzurri nella scherma come in tantissime discipline diranno la loro nei prossimi giorni e ci faranno gioire”, sono le parole riportate dall’Ansa.

