07-01-2023 17:30

Nel corso della gara contro il Napoli, il popolo di Marassi e di Genova in generale darà l’ultimo saluto a Gianluca Vialli, grandissimo campione vincitore di uno Scudetto coi blucerchiati all’inizio degli anni ’90 e scomparso nella mattinata di ieri, venerdì 6 gennaio, dopo una battaglia durata cinque anni contro un tumore al pancreas.

Tra l’idea di intitolargli la curva Sud e la commozione dei tifosi genovesi, anche Dejan Stankovic dedica un ricordo alla leggenda scomparsa.

Sampdoria-Napoli sarà una partita di dolore

Va bene, Vialli ha giocato anche con le maglie di Cremonese e Juventus, ma il Suo stadio rimane Marassi, l’impianto della Sampdoria e uno degli stadi più belli d’Italia. Qui, con la combriccola di folli guidata da Boskov, ha vinto uno Scudetto che rimarrà nella storia ed è qui che avrà l’ultimo saluto, nel corso della partita contro il Napoli, che sarà piena sicuramente di lacrime e di commozione e nel corso della quale il risultato sarà l’ultimo motivo di interesse.

Ci sarà un minuto di silenzio, a Genova come ovunque e la squadra di casa ha chiesto e ottenuto di giocare con il lutto al braccio. E in quel minuto, nonostante la rivalità tra le tifoserie, tutti saranno uniti in una partecipazione sincera, non d’obbligo.

A Marassi si proietteranno immagini di Vialli, forse verrà dedicata la curva

Nel giorno della partita è prevista una celebrazione che vedrà proiettare, allo stadio Marassi, alcune immagini più significative della carriera di Gianluca Vialli. Lo stadio celebrerà anche la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, altro figlio adottivo di Genova e scomparso pochi giorni fa a causa di un altro tumore, in questo caso la Leucemia, contro la quale anche il serbo ha combattuto fino allo stremo delle forze.

Inoltre, il comune avrebbe avuto l’idea di intitolare la curva Sud dello stadio, quella dedicata ai tifosi blucerchiati, a Gianluca Vialli, come riporta l’edizione odierna de Il Mattino.

Il ricordo di Stankovic: “Mi tengo stretti i suoi messaggi”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della partita contro il Napoli, il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic, ha dedicato ovviamente un profondo pensiero allo scomparso Vialli. Queste le sue parole:

“Ovviamente il primo pensiero va a Gianluca Vialli. Un grande uomo, ancor prima di essere un grande calciatore. Mi tengo stretti i messaggi di benvenuto alla Samp. Me li ha scritti con un grande amore, con grande rispetto, con grande affetto e mi ha colpito al cuore. Mando un abbraccio alla famiglia Vialli. Abbiamo perso un grande uomo”.