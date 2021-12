Vicenza, Giacomelli: "Trasformiamo la rabbia in energia"

02-12-2021 12:24

Dopo tre ko consecutivi subiti contro Parma, Ascoli e Brescia, nell’ultimo turno il Vicenza era riuscito a riassaporare il gusto della vittoria, conquistando tre punti importanti nella trasferta contro il Crotone.

Ieri invece i biancorossi sono di nuovo caduti tra le mura amiche contro il Benevento facendo segnare il 12° ko in 15 gare disputate. Sooto di due reti, il Lane Rossi ha avuto la forza di recuperare la partita portandosi sul 2-2 e quando il punto, per altro meritato, sembrava davvero alla portata, ecco che al 94° in pieno recupero è arrivato il gol di Barba a far piombare nel baratro i veneti.

Stefano Giacomelli numero dieci e leader del LaneRossi ha commentato via social l’ennesimo passo falso della sua squadra: “Ancora tanta rabbia… – si legge -. La squadra ha lottato con il cuore fino all’ultima goccia di sudore! Testa alta e trasformiamo la rabbia in energia da mettere in campo tra due giorni! Non si molla!”.

Ad attendere nel prossimo fine settimana la formazione di Cristian Brocchi c’è la trasferta in casa del Perugia lontano in classifica ben 15 punti.

