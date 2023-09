Lutto per Josh Vickers, il portiere perde la moglie a tre mesi dal matrimonio per cancro: il cordoglio

Il portiere Vickers ha ricordato la compagna di vita, Laura, con una toccante lettera pubblicata sui social: sostegno anche dal club, il Derby County

25-09-2023 12:49

Non solo calcio, ma anche bruttissime storie, come quella del portiere del Derby County (squadra di League One), Josh Vickers, ex Arsenal. Il giocatore ha pubblicato un messaggio di cordoglio molto toccante, dopo la morte della moglie Laura, che stava combattendo contro il cancro.

Si erano sposati da soli tre mesi ed è proprio la foto del loro matrimonio che il portiere ha utilizzato per ricordarla.

Il ricordo di Vickers per la moglie

Di fronte a una perdita spesso non si riesce a parlare, ma Vickers ha voluto esprimere tutte le sue emozioni e ha voluto ricordare la moglie con un post sui social: “L’ho scritto e non scritto così tante volte e ancora non riesco a trovare le parole giuste da dire e non so se lo farò mai.

Martedì sera mia moglie ha perso la sua lunga battaglia contro il cancro. Laura è la persona più forte, coraggiosa e amorevole che abbia mai incontrato. Nonostante tutto quello che stava passando, continuava a sorridere, senza mai lasciare che nulla le impedisse di divertirsi e di lasciare ricordi per tutta la vita.

Abbiamo pianto, riso e ballato durante alcuni momenti difficili. Farò tesoro di ogni istante che abbiamo trascorso insieme, dalla prima volta che ci siamo incontrati al momento in cui sei morta serenamente. So che mi guarderai dall’alto e continuerai a ispirarmi ogni giorno.

Grazie a tutti coloro che hanno supportato me ed entrambe le famiglie in questo momento incredibilmente difficile. Sono davvero fortunato ad avere una famiglia e degli amici straordinari! Ti amo sempre e per sempre“.

La lotta con il cancro

La moglie di Vickers era stata colpita da un cancro particolarmente aggressivo, che l’ha afflitta a lungo: sono stati numerosi i cicli di chemioterapia affrontati da Laura, nel tentativo di fermare la malattia. Un lungo calvario fino alla sua morte.

Hanno lottato insieme, il portiere le ha dato sempre supporto e ora l’ha ricordata nel miglior modo possibile, con una lettera che fotografa bene il loro legame. I messaggi di supporto per l’ex Arsenal sono stati molti, da parte degli amici, compagni di squadra e anche dagli utenti, che hanno letto le sue parole d’addio.

Il tributo dei compagni di squadra

Il Derby County ha voluto trasmettere solidarietà a Vickers. I giocatori, prima della partita vinta contro il Carlisle, hanno indossato durante il riscaldamento una maglia con la scritta “Josh 31”.

Un piccolo gesto, seguito anche da un post sui social, per far sentire tutto il loro supporto al portiere in questo momento tragico.