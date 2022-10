28-10-2022 18:31

Nulla da fare per Jannik Sinner. Il tennista altoatesino ha visto fermarsi ai quarti di finale la propria corsa al torneo di Vienna, ultimo 500 della stagione. A impartirgli una netta sconfitta è stato Daniil Medvedev, testa di serie numero 1, impostosi con un 6-4, 6-2 piuttosto eloquente sull’andamento del match.

ATP Vienna, Medvedev ancora fatale per Sinner

L’ex numero 1 del mondo è stato implacabile in tutti i fondamentali, servendo alla perfezione al punto da non concedere alcuna palla break all’avversario, e rispondendo con precisione, così a Sinner, ancora condizionato dai postumi dell’infortunio alla caviglia che lo ha costretto al ritiro a Sofia, non è bastato ripetere le dignitose prestazioni fornite nei primi turni contro il cileno Garin e l’argentino Cerundolo.

Medvedev, ingiocabile sul proprio servizio, ha iniziato subito forte, piazzando già al primo gioco il break che ha indirizzato il set d’apertura. Al terzo e al settimo games sono invece i break che hanno deciso il secondo set, per una durata complessiva del match di 93 minuti.

Berrettini, Sinner e un 2022 con più ombre che luci

Dopo questa sconfitta, accoppiata al successo di Felix Auger-Aliassime al contemporaneo 500 di Basilea, si spengono definitivamente per Sinner le speranze di agguantare un posto in extremis nelle ATP Finals di Torino, in calendario tra il 13 e il 20 novembre e che vivranno sul rinnovato duello tra Rafa Nadal e Novak Djokovic.

Jan ha comunque già annunciato la propria presenza al Masters 1000 di Parigi-Bercy, ma per riuscire ad entrare tra i Magnifici 8 delle Finals l’azzurro dovrebbe vincere il 1000 parigino e sperare che tutti i diretti avversari vengano eliminati al primo turno. Sostanzialmente impossibile, così per il tennis italiano si chiude di fatto, almeno a livello individuale, un 2022 iniziato con molte speranze, ma che è stato invece segnato dai tanti inconvenienti di natura fisica che hanno fermato i due rappresentanti più significativi del movimento, lo stesso Sinner e Matteo Berrettini, che a propria volta ha visto sfumare il sogno di volare a Torino dopo il nuovo infortunio al piede subito durante la finale del torneo di Napoli persa contro Lorenzo Musetti.

ATP Finals senza italiani: Berrettini e Sinner in dubbio anche per la Coppa Davis

Le Finals, quindi, che per il secondo anno consecutivo si svolgeranno in Italia (Torino ha ottenuto l’organizzazione del torneo fino al 2025), non vedranno quindi alcun italiano protagonista a un anno di distanza dall’edizione 2021 nella quale Berrettini e Sinner si diedero curiosamente il cambio, con Jannik subentrato al connazionale per l’infortunio di quest’ultimo nel match contro Sascha Zverev, altro illustre assente in Piemonte.

Per i due moschettieri azzurri non resta che preparare al meglio delle proprie possibilità l’ultimo appuntamento della stagione, le finali di Coppa Davis, che vedranno l’Italia affrontare gli Stati Uniti nel quarto di finale del 27 novembre a Bologna, ma le condizioni fisiche palesate da Sinner a Vienna non lasciano affatto tranquilli gli appassionati ed il ct Volandri, che ha comunque inserito i nomi delle due stelle azzurre tra i convocati, insieme a Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego e ai probabili doppisti Fabio Fognini e Simone Bolelli.