Christian Vieri e Bernardo Corradi soci in affari nel settore dei servizi per appassionati di videogame. I due ex calciatori hanno aperto un grande hub per gamer nel centro di Milano, il PLB World, destinato a ospitare gli appassionati degli e-sport. L’iniziativa ha attratto però le critiche di molti utenti dei social network: il locale sarebbe diseducativo.

Vieri e Corradi in affari nei videogame

Il settore dei videogame non conosce crisi, anzi i servizi dedicati ai gamer – il termine più diffuso per definire gli appassionati di videogiochi – sono in crescita. Christian Vieri e Bernardo Corradi hanno pensato di investirvi aprendo un hub dedicato ai gamer nel cuore di Milano: 700 metri quadrati distribuiti su 2 piani in zona Isola, un grande locale attrezzato con 24 postazioni PC per gaming, 9 simulatori di racing e 6 Playstation 5 con display all’avanguardia.

Il locale si chiama PLB World, all’edizione milanese del Corriere della Sera Corradi l’ha definito a “una sorta di oratorio digitale” che offrirà a Milano “l’opportunità unica di diventare un centro nevralgico anche dell’e-sport”, come ha spiegato Vieri.

Le critiche social al locale di Vieri e Corradi

L’iniziativa dei due ex calciatori, però, è stata accompagnata dalle polemiche alzate da alcuni utenti dei social network. L’hub creato da Vieri e Corradi sarebbe “diseducativo” per ragazzini già abituati a trascorrere ore e ore con lo smartphone tra le mani.

Puntuale è arrivata la risposta dei due ex calciatori alle critiche. “Abbiamo un posturologo, che spiega ai ragazzi come posizionarsi davanti al monitor – ha chiarito Vieri al Corriere – , e una nutrizionista che consiglia una dieta da seguire. C’è pure un regolamento: chi va male a scuola, non può restare con noi. Qui si possono imparare regole e disciplina”.

Il locale di Vieri e Corradi nuova sede della Bovo TV

PLB World non sarà però soltanto la casa dei gamer milanesi. Vieri ha infatti annunciato che il nuovo locale diventerà anche la sede della Bobo TV, la trasmissione web dedicata al calcio creata dall’ex attaccante della Nazionale insieme a Daniele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano che tanto successo ha riscosso negli ultimi anni.