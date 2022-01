Vlahovic o Dybala: chi è il rigorista della Juventus?

28-01-2022 19:50

L’arrivo di Dusan Vlahovic alla Juventus scuote tutta la Serie A e anche le gerarchie interne ai bianconeri. Il serbo, infatti, sarà senza dubbio la punta titolare della formazione bianconera, ma potrebbe anche reclamare spazio quando si tratta di calci da fermo.

Alla Fiorentina il classe 2000 calciava spesso le punizioni e soprattutto i rigori. Nell’ultimo anno e mezzo è stato lui l’incaricato di battere dagli 11 metri. Compito che alla Juve, invece, spettava normalmente a Paulo Dybala.

Dybala o Vlahovic? Chi sarà il nuovo rigorista della Juve? Difficile dare una risposta. Probabilmente servirà aspettare la prima conferenza stampa di Massimiliano Allegri per capire quale sarà la scelta del tecnico livornese sul rigorista designato.

Non è comunque da escludere che si possa profilare un’alternanza che possa mantenere di fatto entrambi come rigoristi. Non sarebbe di certo una novità e al momento potrebbe essere una soluzione molto probabile.

Tra primavera e prima squadra, Dusan Vlahovic ha segnato 17 rigori su 18. L’unico errore è arrivato il 22 gennaio contro il Genoa.

Dybala ha segnato 25 dei 30 rigori che ha calciato nella sua carriera.

