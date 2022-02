Vlahovic rischia grosso per aver violato quarantena, tifosi scatenati

11-02-2022 12:33

Nemmeno il tempo di festeggiare per aver trascinato la Juventus in semifinale di Coppa Italia con una gran giocata personale che ha piegato il Sassuolo a pochi secondi dai supplementari, che per Dusan Vlahovic finisce nel ciclone e rischia di andare addirittura incontro all’arresto. A rivelarlo è il sito calcioefinanza.it, che spiega come il giocatore serbo, nei giorni del suo trasferimento dalla Fiorentina al bianconero, abbia violato la quarantena, allontanandosi dalla propria abitazione nonostante la positività al Covid-19.

Violazione quarantena, che cosa rischia Vlahovic

Una violazione che, dopo la segnalazione depositata dall’Asl Toscana Centro negli uffici della procura di Firenze, rischia di trasformarsi in una bella gatta da pelare per Vlahovic e la Juventus. Stando a quanto previsto dalla Legge 33/2020, per il centravanti si prospetta uno scenario tutt’altro che roseo, con la possibilità concreta di un arresto dai 3 ai 18 mesi e un ammenda che va dai 500 ai 5.000 euro.

Vlahovic, l’ironia dei tifosi della Juve

Sui social, i tifosi della Vecchia Signora commentano con ironia: “Arrestate tutti“. Qualcuno polemizza: “Più o meno come la squadra che può fare quello che vuole che ha schierato dei giocatori in quarantena (uno di questi risultato positivo il giorno dopo)” e un altro tifosi scrive: “Ma le frustate sono ancora previste, sì?!”, “Peccato, era bravo a giocare”, “L’espatrio no?”, “Io lo rinchiuderei a Guantánamo (facendolo arrivare a nuoto), può bastare??”.

Vlahovic, quante critiche dai non juventini

E il sarcasmo non manca nemmeno tra i non juventini. C’è chi scrive: “Dimmi che sei diventato un giocatore della Juve senza dirmi che giochi nella Juve… Stanno già fumando tutti”. Ma non manca chi polemizza: “Solo gli juventini possono giustificare un giocatore che infrange la legge.”, “Non lo arresterebbero in ogni caso… per la sua notorietà e soprattutto perché è un tesserato Juventus… beccassero me violare la quarantena finirei al gabbio” e ancora: “È incredibile, al di là della sanzione che forse gli daranno (una multina), come facciano sempre il cavolo che gli pare sbattendosene delle norme“.

