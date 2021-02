Voci e indizi su nuovo flirt, Zaniolo fa sempre più discutere

Nicolò Zaniolo fa sempre più discutere. Il giovane talento della Roma e del calcio italiano è in top trend sui social dopo che voci e indizi lo danno nuovamente al centro del gossip. Zaniolo, in particolare, starebbe frequentando una vecchia conoscenza delle cronache rosa (e non solo) italiane, un personaggio piuttosto discusso.

Le stories Instagram con Zaniolo

Si tratta di Nicole Minetti, ex igienista dentale, ex consigliera regionale della Lombardia, ma soprattutto ex frequentatrice delle notti di Arcore con Silvio Berlusconi e altre amiche. È stata lei, che adesso è un’apprezzata dj, a rivelare la frequentazione – per ora, a quanto pare, soltanto telematica – con il giovane asso giallorosso, prima rispondendo alla domanda di un fan riguardo a un possibile aperitivo con un romano – “Solo con Zaniolo“, con tanto di tag al calciatore – e poi pubblicando sulle sue storie di Instagram uno screen di una conversazione con lui, nascondendo il contenuto dei testi ma lasciando la risatina di Nicolò e il cuore finale.

Zaniolo e il gossip

Insomma, nuovo argomento di discussione per gli esperti di cronache rosa e nuove inevitabili critiche in arrivo per Zaniolo, che dopo la tormentata relazione con Sara Scaperrotta, l’annuncio del figlio in arrivo e le voci sul legame con Madalina Ghenea, ora è di nuovo sotto i riflettori. “Zaniolo è un talento straordinario. Precoce, potente, calcisticamente intelligente. Purtroppo pare abbia deciso che invece di collezionare trofei e vittorie, preferisce collezionare ragazze”, scrive su Twitter con un pizzico di amarezza un tifoso della Roma. “Addirittura riesce a rimorchiare per avendo cancellato i suoi account”, è la constatazione di un altro utente. “Ma solo io penso che sia lei, da tempo scomparsa dai radar, a essersi fatta un po’ di pubblicità tirando fuori questa storia delle chat con Zaniolo?”, è invece l’osservazione pungente di una sostenitrice giallorossa.