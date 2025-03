Volata Champions ed Europa League: dal Bologna al Milan sei squadre in sei punti, calendario e chi sta meglio

A nove giornate dal termine la corsa per l'Europa è più accesa che mai. La situazione del ranking e la variabile Coppa Italia ed Europa League

Archiviata la 29esima giornata, la Serie A entra nella fase decisiva della stagione. Con appena nove turni al traguardo, la corsa al titolo resta apertissima, con Inter, Napoli e Atalanta pronte a giocarsi lo scudetto fino all’ultimo respiro. Non meno avvincente la bagarre per un posto in Europa: dalla Champions League alla Conference, ogni punto diventa pesante come un macigno nella volata finale.

Quinto posto Champions: la situazione ranking

L’eliminazione di Bologna, Juventus, Milan e Atalanta dalla Champions League, insieme a quella della Roma dall’Europa League, ha drasticamente ridotto le chance dell’Italia di portare cinque squadre nella prossima Champions. Tutto dipenderà dal ranking stagionale, aggiornato dopo ogni turno, con l’Italia attualmente alle spalle di Inghilterra e Spagna e con margini di rimonta sempre più ridotti. Le residue speranze di risalita sono affidate al cammino dell’Inter, attesa ai quarti di Champions dal Bayern, della Lazio, impegnata nei quarti di Europa League contro il Bodø/Glimt, e della Fiorentina, ancora in corsa in Conference League.

Corsa all’Europa: lotta serrata per Champions, Europa League e Conference Con la corsa Champions che, al netto della variabile legata al ranking UEFA, assegna attualmente solo quattro posti, la lotta per l’Europa è più accesa che mai. L’Inter, con la vittoria nello scontro diretto contro l’Atalanta, ha consolidato il primato e tenterà la mini fuga, mentre il Napoli si è fermato sullo 0-0 a Venezia. Le prime tre restano raccolte in sei punti, ma con due big-match all’orizzonte dopo la sosta, la situazione potrebbe rapidamente cambiare. Alle loro spalle, la battaglia è serrata: il Bologna si è issato al quarto posto a quota 53 grazie alla roboante manita rifilata alla Lazio, sorpassando la Juventus, travolta 3-0 dalla Fiorentina al Franchi e ora quinta a -1 dai felsinei. Dietro, la Lazio di Baroni occupa la posizione da Conference League con 51 punti, ma la classifica resta cortissima. La Roma di Ranieri, in un grande momento di forma, è a quota 49, seguita dalla Fiorentina a 48 e dal Milan a 47. Se la lotta Champions vede protagoniste Bologna, Juve e Lazio, la bagarre per l’Europa League e la Conference è apertissima: ogni punto può essere decisivo in una volata finale che si preannuncia incandescente.

Serie A, volata per l’Europa: calendario e sfide decisive

Con l’ultima curva della stagione ormai alle porte, ogni punto pesa come un macigno nella corsa all’Europa. Mancano nove giornate al termine e le squadre in lotta per Champions, Europa e Conference League dovranno affrontare una serie di scontri diretti e big-match che potrebbero stravolgere la classifica. A guardare il calendario, Roma e Milan potrebbero avere margini di manovra per guadagnare terreno, mentre il Bologna appare leggermente più penalizzato, dovendo affrontare diverse sfide d’alta classifica.

Juventus (52 punti): Genoa, Roma, Lecce, Parma, Monza, Bologna, Lazio, Udinese, Venezia.

Genoa, Roma, Lecce, Parma, Monza, Bologna, Lazio, Udinese, Venezia. Lazio (51 punti): Bologna, Torino, Atalanta, Roma, Genoa, Parma, Empoli, Juventus, Inter, Lecce.

Bologna, Torino, Atalanta, Roma, Genoa, Parma, Empoli, Juventus, Inter, Lecce. Bologna (53 punti): Venezia, Napoli, Atalanta, Inter, Udinese, Juventus, Milan, Fiorentina, Genoa.

Venezia, Napoli, Atalanta, Inter, Udinese, Juventus, Milan, Fiorentina, Genoa. Roma (49 punti): Cagliari, Lecce, Juventus, Lazio, Verona, Inter, Fiorentina, Atalanta, Milan, Torino.

Cagliari, Lecce, Juventus, Lazio, Verona, Inter, Fiorentina, Atalanta, Milan, Torino. Fiorentina (48 punti): Atalanta, Milan, Parma, Cagliari, Empoli, Roma, Venezia, Bologna, Udinese.

Atalanta, Milan, Parma, Cagliari, Empoli, Roma, Venezia, Bologna, Udinese. Milan (47 punti): Napoli, Fiorentina, Udinese, Atalanta, Venezia, Genoa, Bologna, Roma, Monza.

Scenari europei: Coppa Italia ed Europa League possono cambiare la corsa alle coppe

Ma c’è da tenere in considerazione anche un altro fattore. Se una squadra già qualificata per le coppe europee dovesse vincere la Coppa Italia, cambierebbe la distribuzione degli accessi: il sesto posto in campionato garantirebbe un posto in Europa League, mentre il settimo permetterebbe di giocarsi gli spareggi per la Conference League.

Ma c’è un’altra possibilità per l’Italia di portare cinque squadre in Champions League: se la Lazio riuscisse a trionfare in Europa League, avrebbe automaticamente un posto garantito nella prossima edizione della massima competizione europea, indipendentemente dalla sua posizione in campionato.

A quel punto, tutto dipenderebbe dalla classifica finale. Se la vincitrice dell’Europa League arrivasse tra le prime quattro in Serie A, il posto extra andrebbe al club europeo con il miglior coefficiente UEFA tra quelli impegnati nei turni di qualificazione. Ma se la Lazio non riuscisse a chiudere il campionato nelle prime quattro posizioni, l’Italia avrebbe comunque cinque squadre in Champions: le prime quattro più la vincitrice dell’Europa League.