Senza considerare la penalizzazione della Juventus ci sono sei squadre in corsa per tre posti: Inter davanti a tutti, ma le formazioni capitoline incalzano, rossoneri in pericolo

06-03-2023 12:22

Il Napoli è oggi l’unica squadra praticamente certa di partecipare alla prossima Champions League: alle spalle della capolista ci sono 5 contendenti per tre posti, racchiuse in 8 punti. Ma potrebbero diventare 6 se la Juventus si vedesse cancellare la penalizzazione per il caso plusvalenze: il borsino vede oggi l’Inter davanti a tutti, Lazio e Roma in ascesa, Milan e Atalanta in pericolo.

Qualificazione Champions, Inter favorita

Seconda con 50 punti a +2 sulla Lazio e a +3 sul duo composto da Roma e Milan, l’Inter è sicuramente favorita per la qualificazione alla prossima Champions League. Lo stato di forma dei nerazzurri è in crescita, come mostrato dalle partite contro Porto e soprattutto Lecce, ma per il team di Simone Inzaghi si apre ora un trittico di gare fondamentali: si inizia venerdì a La Spezia, campo dove la Juventus ha recentemente sofferto, poi dopo il ritorno col Porto c’è proprio il derby d’Italia con la Juve.

Qualificazione Champions: Lazio e Roma in ascesa

Alle spalle dei nerazzurri salgono le quotazioni di Lazio e Roma. I biancocelesti hanno 48 punti e il morale alle stelle dopo la vittoria del Maradona, i giallorossi sono a 47 e sembrano aver cancellato l’amaro k.o. con la Cremonese. Il problema per entrambe è il calendario ingolfato da Conference ed Europa League.

Domani la Lazio affronterà l’AZ Alkmaar nell’andata degli ottavi, poi giocherà sabato a Bologna per poi tornare in campo contro gli olandesi il 16 marzo: avrà abbastanza energie per affrontare la Roma nel derby di domenica 19? Ritmo ancora più compresso per i giallorossi: giovedì l’andata degli ottavi di Europa League con la Real Sociedad, poi domenica c’è il Sassuolo all’Olimpico, seguito dal ritorno con i baschi giovedì 16 marzo e poi dal derby.

Qualificazione Champions: Milan in calo

Il crollo con la Fiorentina ha mandato in crisi un Milan che pareva completamente rinato: a far ripartire i rossoneri – 47 punti come la Roma – potrebbe essere l’approdo ai quarti di Champions, da concretizzare mercoledì difendendo a Londra l’1-0 dell’andata sul Tottenham. Il calendario non pare impossibile dopo, con Salernitana a San Siro lunedì 13 e poi trasferta a Udine il 18. Il problema sarà dopo la sosta: il 2 aprile rossoneri di scena a Napoli.

Qualificazione Champions: Atalanta outsider, la Juventus dipende dal Coni

L’Atalanta in questo momento pare lontana da una qualificazione Champions: i nerazzurri hanno 42 punti e nelle ultime tre partite è arrivato solo un punto (con l’Udinese). I bergamaschi però non hanno le coppe: un risultato positivo sabato a Napoli potrebbe rilanciarli.

Dietro tutti, a 35 punti, c’è poi la Juventus, che punta alla Champions soprattutto dalla porta dell’Europa League: fondamentale allora l’ottavo di finale col Friburgo, in programma il 9 e il 16 marzo. Se il Collegio di Garanzia del Coni dovesse restituire i 15 punti della penalizzazione i bianconeri balzerebbero in pole per la qualificazione Champions in campionato: per conservarla prima della sosta dovranno battere la Sampdoria e l’Inter.