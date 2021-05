Volata Champions, tre ancora in corsa: tutte le combinazioni

A 90′ dalla fine della stagione, solo Inter e Atalanta sono già certe di partecipare alla prossima edizione della Champions League. Milan, Napoli e Juventus, invece, si giocheranno gli altri due pass ancora disponibili.

Un’ultima giornata di Serie A decisamente effervescente. Uno di questi tre top team resterà deluso. Il Milan, dopo aver fallito il match point con il Cagliari, sarà di scena sul campo dell’Atalanta (attesa anche dalla finale di Coppa Italia mercoledì contro la Juventus).

I bianconeri, dopo la sofferta e polemica vittoria sull’Inter, sono attesi domenica dalla sfida sul campo del Bologna (certo di restare in Serie A) mentre il Napoli, nell’ultimo turno di campionato, ospiterà l’Hellas Verona di Ivan Juric (già salvo da tempo).

Tanti gli scenari possibili. Il Milan sarebbe sicuro di un posto in Champions League se dovesse vincere in casa della Dea. Anche in caso di pareggio sarebbe in Champions ma una tra Napoli e Juventus non dovrebbe vincere. In caso di sconfitta con l’Atalanta, dovrebbe sperare in una sconfitta del Napoli o in una non vittoria dei bianconeri.

Anche il Napoli è padrone del suo destino: se batte l’Hellas Verona è qualificato senza aspettare i risultati delle altre. Può anche pareggiare ma dovrebbe sperare che la Juventus non vinca a Bologna o che il Milan vada k.o. a Bergamo. In caso di sconfitta con i gialloblù dovrebbe sperare nella non vittoria dei bianconeri a Bologna (differenza reti abbondantemente a favore degli azzurri).

Per la Juventus, la situazione più complicata. Per arrivare in Champions, deve vincere a Bologna e sperare che almeno una tra Milan e Napoli non porti a casa i tre punti. Difficile l’opzione B, ovvero pareggio con il Bologna e Napoli sconfitto dall’Hellas Verona con almeno 10 gol di scarto (gli azzurri hanno una miglior differenza reti rispetto alla squadra di Andrea Pirlo).

Nel remoto caso in cui tutte e tre le pretendenti finissero a quota 76 punti, il Milan sarebbe matematicamente certo del pass Champions League. L’altro andrebbe al Napoli per una miglior differenza reti rispetto alla Juventus.

OMNISPORT | 17-05-2021 08:49