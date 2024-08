Volley, Conegliano riabbraccia De Gennaro, Fahr e Lubian: tre Azzurre d'oro per battere ancora Egonu e Milano

Venerdì cancelli aperti al PalaVerde per il primo allenamento delle tre olimpioniche dell'Imoco: ci sarà anche la brasiliana Gabi, fiore all'occhiello della campagna acquisti.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

L’appuntamento è fissato per venerdì 23 agosto, di buon mattino: cancelli del PalaVerde aperti alle 9.30. Cosa succede? Semplice: è in programma l’allenamento della Prosecco Doc Conegliano, la squadra – o meglio, il dream team – che da alcuni anni domina la scena in Italia e in Europa. L’altro giorno si sono presentati in 400 per accogliere i volti nuovi della squadra guidata da Santarelli: prevedibile che stavolta possano essere ancora di più, visto che ci saranno pure tre Azzurre d’oro a Parigi e un nuovo, cruciale acquisto.

Conegliano riabbraccia i suoi ori: Moki, Sarah e Marina

Dopo le brevi – e meritatissime – vacanze post Olimpiadi, è arrivato il momento per le tre Azzurre di Conegliano di unirsi al resto del gruppo. E alle 12, al termine della sessione d’allenamento, ci sarà spazio per la meritata standing ovation per Monica De Gennaro, Sarah Fahr e Marina Lubian. “Moki”, in particolare, ha ribadito a Parigi di essere ancora, a 37 anni, il miglior libero al mondo. Lo ha confermato battendo in due occasioni – e ancora una volta – il marito Daniele Santarelli, Ct della Turchia, e confermandosi nella finale con gli Stati Uniti. Ma anche le due centrali si sono rivelate determinanti. Fahr, soprattutto, titolare per tutto il torneo. Mentre Lubian si è sempre mostrata puntuale quando è stata chiamata in causa dalla panchina.

C’è anche Gabi per Santarelli: è una squadra da sogno

Non è tutto, perché assieme alle tre ragazze d’oro dell’Italia ci sarà spazio anche per la presentazione di una ragazza…di bronzo. Si tratta di Gabriela Braga Guimaraes, per tutti “Gabi”, punto di riferimento offensivo del Brasile che ha chiuso le Olimpiadi al terzo posto, piegato in semifinale dal Team USA. Gabi che approda a Conegliano dopo anni di onorata militanza in Turchia, al Vakifbank, con l’obiettivo di tornare a dettar legge in campo europeo. È lei, insieme alla cinese Zhu Ting, il fiore all’occhiello della campagna acquisti del club veneto. La prossima settimana arriverà la palleggiatrice giapponese Nanami Seki, mentre l’altra centrale – Cristina Chirichella – è già sbarcata in gialloblu nei giorni scorsi.

Volley, sarà ancora Conegliano-Milano: ma occhio ad Antropova

Tutto lascia pensare che anche nel prossimo anno sarà sfida a due tra Conegliano e Milano per il successo in Italia e in Europa. Nel 2023-24 Conegliano ha vinto su tutti i fronti e Santarelli (a proposito, tra i protagonisti dei Giochi c’è pure lui che ha vinto la medaglia…di legno con la Turchia) punta all’ennesima scorpacciata. Stavolta ripetersi potrebbe essere più difficile. Anche Milano, affidata al nuovo coach Lavarini, presenta tante Azzurre in rosa (Egonu, Sylla, Orro, la novità Danesi e Pietrini, assente a Parigi per infortunio), mentre la possibile terza incomoda dovrebbe essere ancora una volta Scandicci, che annovera tra le proprie fila un’altra fuoriclasse: Antropova.