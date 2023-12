Volley femminile, A1 in campo a Santo Stefano: Paola Egonu sfida l'amica del cuore. Il programma

Boxing Day anche nel volley femminile con la 14ma giornata di Serie A1, la prima del girone di ritorno: Egonu e Milano in campo a Busto Arsizio, la capolista Conegliano a Trento.

26-12-2023 11:00

Il giorno di Santo Stefano in compagnia del volley femminile. Boxing Day all’insegna di schiacciate, muri e palleggi, con la 14ma giornata della Serie A1. Comincia, di fatto, il girone di ritorno, per un turno interamente articolato tra le 17 e le 18. Nel primo orario sono in programma sei partite, tra cui quelle della capolista Conegliano, di scena sul campo del fanalino di coda Trentino, e di Milano, sua più immediata inseguitrice, in campo a Busto Arsizio. Alle 18, invece, tocca alla terza forza del torneo, Scandicci, di scena a Firenze nel derbyssimo con Il Bisonte. In campo pure Novara, che riceve Chieri in un anticipo del match del mese prossimo in Coppa Italia.

Volley, Paola Egonu contro Giuditta Lualdi

Partita speciale per Paola Egonu, che affronta la sua amica del cuore. L’opposto di Milano e della nazionale azzurra, infatti, gioca a Busto Arsizio contro l’Uyba della centrale Giuditta Lualdi, l’amica più fedele sul parquet e anche fuori. Un match che non sembra poter avere storia: troppo ampia la differenza tra le stelle del sestetto di Gaspari e le bustocche, orfane peraltro di quel Velasco che le ha mollate in corsa per accomodarsi sulla panchina dell’Italvolley.

Volley, in campo le big: Haak, Antropova e Akimova

Testa-coda a Trento tra l’Itas ancora a digiuno di vittorie e in attesa di risposte da Mazzanti e la lanciatissima Conegliano di Haak, che sin qui ha lasciato per strada un solo punto. Insidia derby per Scandicci: Antropova e compagne affrontano in trasferta Firenze in una sfida meno scontata di quanto la differenza di classifica possa lasciar presupporre. Quarta contro quinta, invece, a Novara, con l’Igor Gorgonzola di Bernardi e Akimova che riceve Chieri. Completano il quadro Roma-Vallefoglia, Cuneo-Pinerolo (altro derby) e soprattutto Bergamo-Casalmaggiore, una sorta di spareggio salvezza. Poi si tornerà in campo con l’anno nuovo: il 6-7 gennaio è prevista la 15ma giornata di regular season.

Volley Serie A1 femminile: la 14ma giornata (26 dicembre)

Itas Trentino-Prosecco Doc Imoco Conegliano ore 17

Uyba Busto Arsizio-Allianz Vero Volley Milano ore 17

Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri ore 17 (diretta Sky e NOW)

Volley Bergamo 1991-Trasportipesanti Casalmaggiore ore 17

Roma Volley Club-Megabox Ond. Savio Vallefoglia ore 17

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo-Wash4green Pinerolo ore 17

Il Bisonte Firenze-Savino Del Bene Scandicci ore 18 (diretta Rai Sport)

Volley Serie A1 femminile: classifica

Prosecco Doc Imoco Conegliano 38

Allianz Vero Volley Milano 34

Savino Del Bene Scandicci 32

Igor Gorgonzola Novara 30

Reale Mutua Fenera Chieri 25

Wash4green Pinerolo 20

Roma Volley Club 17

Il Bisonte Firenze e Megabox Ond. Savio Vallefoglia 16

Uyba Busto Arsizio 14

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 11

Trasportipesanti Casalmaggiore 9

Volley Bergamo 1991 8

Itas Trentino 3

Volley femminile: la Coppa Italia

Con la fine del girone d’andata si sono delineati pure gli incontri del primo turno di Coppa Italia, in programma il 24 gennaio in gara secca in casa della miglior classificata. Le vincenti accedono poi alla Final Four in programma il 17-18 febbraio a Trieste. Il tabellone:

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Il Bisonte Firenze

Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri

Savino Del Bene Scandicci-Wash4green Pinerolo

Allianz Vero Volley Milano-Roma Volley Club

A gennaio riparte anche la Champions. La situazione dopo la quarta giornata della fase a gironi.