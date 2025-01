Volley femminile, Conegliano passeggia anche a Scandicci nel big match: Egonu si avvicina ad Antropova

Sesta giornata di ritorno in A1: Zhu Ting, Gabi e Haak stellari nel big match. Kurtagic spinge Milano, vince anche Novara. In coda tre punti pessanti per Roma.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Non c’è storia, Conegliano sembra troppo più forte delle altre. Lo ha ribadito “passeggiando” anche sul campo della seconda forza del campionato, nel 19mo turno della Serie A1 Tigotà di volley femminile. Tre a zero in casa di Scandicci, con un dominio “totale” espresso soprattutto nel secondo e nel terzo set. Gabi, Haak, Zhu Ting: nessuno può disporre di un parco attaccanti così qualificato. Anche se Milano ha Egonu. Segnali incoraggianti per la squadra di Lavarini contro Perugia. Bene anche Novara. Vediamo nel dettaglio cos’è accaduto nella sesta giornata di ritorno.

Volley: Zhu Ting, Haak e Gabi spingono Conegliano

Tre a zero, con Scandicci relegata a 21 punti nel primo set, 13 nel secondo e 14 nel terzo: davvero impressionante la dimostrazione di forza della Prosecco Doc Imoco Conegliano nel big match. L’ex Zhu Ting firma 17 punti, Gabi e Haak si fermano (si fa per dire) a 16. Tra le toscane Antropova “ridotta” ad appena 11 punticini. “Abbiamo commesso solo 5 errori in battuta e contro Conegliano è un brutto segnale perché vuol dire che si è rischiato poco”, l’analisi di Gaspari, coach di Scandicci. “Ci tenevamo a far vedere le nostre qualità e la nostra forza contro una rivale come Scandicci in casa sua”, la confessione di Gabi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Serie A1: Kurtagic meglio di Egonu, vince anche Roma

Non è Egonu la top scorer per Milano: 12 punti per Paoletta contro Perugia, Kurtagic ne mette a segno 13. Per la Numia Vero Volley, comunque, successo netto sulle umbre e secondo posto che ora è un po’ meno lontano. “Siamo tutte molto contente della vittoria e della prestazione dopo una settimana di alti e bassi”, ammette Elena Pietrini, che continua ad alzare il suo minutaggio. Vittoria anche per Novara in rimonta su Firenze, mentre in coda squillo importante per Roma che – sempre in rimonta – batte Cuneo e riduce a un solo punto il gap dalla zona salvezza.

Volley A1 femminile: risultati 19a giornata

Il quadro completo del diciannovesimo turno della Serie A1 Tigotà (sesto di ritorno):

Savino Del Bene Scandicci-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3

Numia Vero Volley Milano-Bartoccini-Mc Restauri Perugia 3-0

Reale Mutua Fenera Chieri-Cda Talmassons 3-1

Wash4green Pinerolo-Eurotek Uyba Busto Arsizio 1-3

Igor Gorgonzola Novara-Il Bisonte Firenze 3-1

Smi Roma-Honda Olivero Cuneo 3-1

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Bergamo 3-1

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano* 54

Scandicci 45

Novara, Milano* 41

Chieri 35

Bergamo 33

Busto Arsizio* 32

Vallefoglia 26

Pinerolo* 21

Firenze, Perugia, Cuneo 14

Roma 13

Talmassons 10

*1 partita in meno

Volley femminile: il prossimo turno (25-26/1)

Cda Talmassons-Wash4green Pinerolo (25/1 ore 21)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Smi Roma (26/1 ore 15)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Igor Gorgonzola Novara (26/1 ore 16)

Il Bisonte Firenze-Honda Olivero Cuneo (26/1 ore 17)

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Numia Vero Volley Milano (26/1 ore 17)

Bergamo-Savino Del Bene Scandicci (26/1 ore 17)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Reale Mutua Fenera Chieri (26/1 ore 18)

In Serie A2, nel girone A, l’Omag-Mt San Giovanni passa in tre set sul campo di Casalmaggiore con 22 punti di una scatenata Serena Ortolani. Nel girone B il marito Davide Mazzanti, tecnico dell’Itas Trentino, soffre ma passa in quattro set a Concorezzo. I due coniugi si sfideranno a febbraio a Casalecchio nella finale di Coppa Italia di A2.