Volley femminile, Egonu e Antropova sfidano De Gennaro sul Monte Bianco. La serie A1 nasce a Courmayeur

Il prossimo campionato A1 di volley femminile verrà presentato il 20 settembre in Val d'Aosta. Per l'occasione, antipasto di stagione con la Courmaieur Cup: una contro l'altra le prime quattro del 2023/24

La serie A1 femminile del volley riparte dal Monte Bianco. La sfida suggestiva? Paola Egonu, Monica De Gennaro e Ekaterina Antropova (migliore marcatrice del 2023/24), una contro l’altra, a Courmayeur per l’omonima coppa che farà da cornice alla presentazione del prossimo campionato, stagione 2024/205. La pallavolo trova il modo di regalare l’ennesima suggestione a una platea di appassionati che diventa sempre più ampia.

La stagione 2024/25 svelata in Valle d’Aosta

Dopo una stagione – quella appena messa in archivio – da numeri straordinari, in cui la conferma dell’appeal tra il volley e i tifosi è arrivata con la serie di sold out a ripetizione fatta registrare nei palazzetti di tutta Italia, Lega pallavolo e Fipav hanno deciso di fare le cose in grande e spostarsi in alta quota.

Il Monte Bianco e Courmayeur, infatti, sono la macroarea e il microcosmo nel quale verrà presentata la stagione alle porte. In concomitanza alla massima serie, verrà svelata anche l’A2.

Courmayeur Cup: date e squadre

Si sale a più di 1200 metri e l’altura contribuisce a far crescere il fascino di un momento attesissimo: la prossima serie A1 femminile di pallavolo verrà svelata venerdì 20 settembre nell’alta Valdigne, in Valle d’Aosta, e, per l’occasione, arriverà anche un succulento antipasto con lo svolgimento della Courmayeur Cup, che vedrà sfidarsi le prima quattro squadre della passata edizione.

Il programma della competizione prevede che Imoco Conegliano (campione in carica), Savino Del Bene Scandicci, Vero Volley Milano e Igor Gorgonzola Novara si affronteranno presso il Courmayeur Sport Center per le due semifinali, la finale per il terzo posto e la finalissima. Le date della Courmayeur Cup:

venerdì 20 settembre ore 17.30 prima semifinale;

venerdì 20 settembre ore 20.30 seconda semifinale (diretta Rai Sport);

sabato 21 settembre ore 17.30 finale terzo posto;

sabato 21 settembre ore 20.30 finale (diretta Rai Sport).

Serie A1 volley femminile: si comincia il 6 ottobre

Già ufficializzata la data di inizio del campionato di serie A1 di pallavolo femminile: si riparte nel week end compreso tra sabato 5 e domenica 6 ottobre. Sono 14 le squadre iscritte al campionato: le retrocessioni di Trentino e la rinuncia di Casalmaggiore (resta in categoria Cuneo che ne ha acquisito il titolo) hanno fatto il paio con le new entries di Perugia e Talmassons. Invariato il title sponsor della competizione, che resta Tigotà per tutta la stagione 2024/25.

Tutte contro Conegliano: l’Imoco detiene il tricolore – il settimo della sua storia – dopo la vittoria in finale contro Scandicci. Il club allenato da Daniele Santarelli ha archiviato il 2023/24 con un bilancio incredibile: oltre al campionato, Monica De Gennaro (i cui pensieri, al momento sono tutti rivolti alle Olimpiadi alle porte) e compagne si sono aggiudicate anche Champions League (battuta in finale Milano), Supercoppa Italiana e Coppa Italia.