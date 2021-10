Volley, in A1 Conegliano sfida la neo promossa Roma

16-10-2021 14:40

La seconda giornata di Serie A1 Femminile propone già dei duelli interessanti.

Nell’anticipo del sabato sera, la Savino Del Bene Scandicci e Volley Bergamo 1991 si affronteranno alla ricerca dei primi punti stagionali dopo le sconfitte di domenica scorsa.

Domenica le altre sfide. Grande attesa nella Capitale per l’arrivo delle campionesse d’Italia Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano. Atteso il sold out con l’Acqua&Sapone Roma Volley Club, che ha superato il primo esame a Cuneo e che ora troverà di fronte la corazzata gialloblù in striscia vincente da 66 partite.

La VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore, dopo il 3-0 su Scandicci farà visita all’Igor Gorgonzola Novara, anch’essa a quota 3 punti in classifica in virtù del successo su Firenze.

Debutto casalingo per il Vero Volley Monza, che attende in casa l ‘Arena la Reale Mutua Fenera Chieri dopo il ko subito a Busto Arsizio.

La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia affronta un’altra big del torneo nel debutto al PalaCarneroli di Urbino. Kosheleva e compagne dovranno vedersela con la Unet E-Work Busto Arsizio, partita con la vittoria per 3-1 in rimonta su Monza.

Bartoccini Fortinfissi Perugia e Il Bisonte Firenze si sfidano al PalaBarton per accapparsi i primi punti stagionali. Infine, posticipo serale tra Delta Despar Trentino e Bosca S.Bernardo Cuneo.

OMNISPORT