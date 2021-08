Volley maschile, l'Italia travolge il Venezuela e chiude al secondo posto

Tutto facile come da pronostico per l’Italvolley maschile.

Già qualificata per i quarti di finale dopo le prime quattro partite del girone, la squadra di coach Blengini ha spazzato via la cenerentola Venezuela nell’ultima partita del raggruppamento.

3-0 il punteggio finale, con parziali inequivocabili: 25-22, 25-15, 25-17 in un’ora e venti.

L’Italia chiude così il girone al secondo posto, con quattro vittorie ed una sconfitta come la Polonia, ma con uno score inferiore a livello di punti: 13 per i campioni del mondo in carica, 11 per gli Azzurri, che dovranno così attendere il sorteggio per conoscere il nome dell’avversaria nella prima partita ad eliminazione diretta.

Il regolamento prevede infatti che le prime dei due gironi siano accoppiate alle quarte, mentre il sorteggio deciderà gli incroci tra le seconde e le terze.

In lizza per sfidare l’Italia il Brasile, già sicuro del secondo posto alle spalle della Russia, la Francia e gli Stati Uniti, che affronterà l’Argentina nell’ultima gara della pool.

OMNISPORT | 01-08-2021 11:01