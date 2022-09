Vranckx convinto: "Il Milan mi ha davvero affascinato"

23-09-2022 21:46

È arrivato nell’ultima sessione di mercato al Milan ed è uno dei punti fermi del Belgio Under 21, ovvero Aster Vranckx. Il giovane centrocampista ha parlato al Niewsblad della sua nuova avventura nel club rossonero: “Dovevo cercare una soluzione e il progetto del Milan mi piaceva molto. Lavorano molto con i giovani giocatori e mi hanno subito dimostrato che vogliono darmi delle possibilità”.

“Anche se devo lavorare molto, è così che funziona in un grande club. Fa parte del lavoro”, ha tenuto a precisare Vranckx. Il giocatore ha poi parlato di un altro belga approdato in rossonero, come Charles De Ketelaere: “Lo frequento molto, mi anche dato qualche consiglio. Sono molto felice per i belgi che ci sono in squadra e il momento arriverà”.