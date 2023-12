Wanda Nara o Simona Ventura? Stasera la finale di Ballando, anticipazioni e ospiti

Si chiude lo show del sabato sera su Rai1 con l'ultima attesissima puntata: la modella argentina è la grande favorita ma non si escludono sorprese

23-12-2023 12:25

Ultimo atto di questa edizione per Ballando con le Stelle, show che vede protagonisti ballerini professionisti e vip del panorama televisivo italiano e internazionale. Dopo alcune eliminazioni di lusso, riflettori puntati su Wanda Nara e Pasquale La Rocca, favoriti alla vigilia della finale di questa sera. Corsa a due con la coppia formata da Simona Ventura e Samuel Peron, ma occhio alla sorpresa Sara Croce, ex “Bonas” di “Avanti un Altro” con Paolo Bonolis, molto seguita sui social network.

Wanda Nara, in finale corsa a due con Simona Ventura

É il giorno della finale di Ballando con le Stelle, edizione 2023. Questa sera, Milly Carlucci consegnerà la corona di vincitrice o vincitore della competizione, con Wanda Nara che vuole chiudere al meglio il suo straordinario percorso. Insieme a Pasquale La Rocca, la moglie di Mauro Icardi ha sfornato prestazioni di altissimo livello sulla pista di Ballando, impressionando i giudici e il pubblico a casa, andando oltre la storia personale e le difficoltà che hanno caratterizzato la scorsa estate. Sembra davvero una corsa a due con Simona Ventura, per qualità ed esperienza.

Dalla paura per la leucemia al lavoro sull’asse Roma-Istanbul. I continui viaggi per stare vicino alla famiglia e a quattro dei suoi cinque figli, con l’ex bomber di Inter e PSG che la settimana scorsa si è lasciato andare dinanzi al microfono della conduttrice del noto programma, affiancando la showgirl argentina come di consueto, approfittando dello stop imposto dalla Federcalcio turca per l’aggressione ad un arbitro del massimo campionato, finora guidato proprio dal Galatasaray.

I finalisti di Ballando con le Stelle

Da Wanda Nara a Simona Ventura, passando per Sara Croce, che potrebbe essere la sorpresa di questa edizione insieme a Teo Mammuccari, che ha fatto parlare di sé per la sua crescita e le sue proverbiali litigate con Selvaggia Lucarelli, elemento della giuria degli esperti. Tra ripescaggi, salvataggi in extremis e grandi protagonisti, tutto è ancora aperto. Arrivati a questo punto, nessuno ha intenzione di mollare.

Ecco le coppie finaliste di Ballando con le Stelle:

* Sara Croce – Luca Favilla,

* Teo Mammucari – Anastasia Kuzmina,

* Lorenzo Tano – Lucrezia Lando,

* Simona Ventura – Samuel Peron,

* Wanda Nara – Pasquale La Rocca,

* Giovanni Terzi – Giada Lini

* Rosanna Lamberucci – Simone Casula

Gli ospiti della Finale di Ballando con le Stelle

Grande curiosità per gli ospiti della finalissima di Ballando con le Stelle. Una volta concluso il TG1, tutte le attenzioni saranno rivolte all’ultimo atto del talent condotto da Milly Carlucci e Paolo Belli, con la giuria degli esperti e il pubblico da casa sempre protagonisti. Special guest di serata, nonché padrone della rete, Alberto Angela, che presenterà “Stanotte a Parigi”, in onda su Rai Uno nel giorno di Natale.

“Succede anche nelle migliori famiglie” é il nuovo film di Alessandro Siani, pronto a strappare un sorriso a tutti coloro che seguiranno la finalissima di Ballando con le Stelle, in compagnia di Cristiana Capotondi. Difficilmente resisteranno alla tentazione di ballare, pur avendo altre skills a loro disposizione.