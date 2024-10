Juve, McKennie ko: ennesimo infortunio e Motta nei guai, ecco quante partite salta lo statunitense

Il centrocampista statunitense lascia la Nazionale e rientra alla Continassa: da valutare le sue condizioni. Il punto sull'infermeria dei bianconeri, che è decisamente affollata.

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Nuovi guai per la Juventus sul fronte degli infortuni in vista del prossimo impegno di campionato. Alla lista dei giocatori indisponibili si aggiunge anche Weston McKennie, che ha lasciato anticipatamente il ritiro della Nazionale a causa di un leggero problema fisico. Questa situazione potrebbe complicare i piani di Thiago Motta, che per la sfida contro la Lazio dovrà fare a meno anche di Conceiçao, fermato per squalifica.

Weston McKennie, le condizioni

Weston McKennie ha lasciato in anticipo il ritiro della Nazionale statunitense a causa del fastidio correlato alla lussazione alla spalla. Il giocatore, già non al meglio e rimasto in panchina contro Panama, salterà dunque anche l’amichevole contro il Messico. Il centrocampista rientrerà alla Continassa, dove verrà monitorato e valutato dallo staff medico della Juventus in vista del prossimo impegno di campionato contro la Lazio.

Le parole di Pochettino

Weston McKennie non è al cento per cento, come confermato dal tecnico degli Stati Uniti, Mauricio Pochettino, che ha deciso di tenerlo in panchina e consentirgli di rientrare alla Juventus in anticipo. Pochettino ha spiegato: “Lo proteggeremo. È arrivato con alcuni problemi non gravi, ma con alcune situazioni scomode”. Oltre al centrocampista bianconero, anche Fossey, Pepi, Pulisic e Steffen faranno ritorno anticipato ai rispettivi club.

Infortuni Juve, il punto della situazione

La sosta per le nazionali è ormai agli sgoccioli e i club di Serie A si preparano a tornare in campo per gli impegni di campionato, ma anche per proseguire i rispettivi cammini nelle competizioni europee. In casa Juventus scatta l’allarme infortuni e squalifiche, con Thiago Motta che dovrà affrontare diverse assenze, soprattutto sugli esterni, in vista della sfida contro la Lazio.

Oltre ai lungodegenti Milik e Bremer, non sarà disponibile Nico Gonzalez, fermo per una lesione al retto femorale che lo terrà fuori fino a fine ottobre. Anche Koopmeiners è rientrato in anticipo dal ritiro dell’Olanda a causa di una frattura scomposta al costato, che potrebbe tenerlo lontano dai campi per tre settimane.

Scalpitano, invece, Weah e Adzic. L’americano sta svolgendo un lavoro differenziato dopo un problema alla caviglia, mentre il montenegrino spera di fare il suo esordio in Serie A dopo aver recuperato da un infortunio muscolare. A questi, dunque, si aggiunge anche McKennie, che sosterrà nuovi esami medici a Torino per capire l’entità del problema. Sicura invece l’assenza dello squalificato Conceiçao.

Il calendario della Juventus si prospetta molto intenso: oltre alla sfida di sabato 19 ottobre contro la Lazio, i bianconeri torneranno in campo martedì 22 per il match di Champions League contro lo Stoccarda e poi il 27 ottobre affronteranno l’Inter a San Siro nel Derby d’Italia.