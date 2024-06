Wiggins, dalle medaglie d’oro alla bancarotta: l’avvocato lancia l’allarme 

“Wiggo”, il ciclist britannico più vincente nella storia delle Olimpiadi, è stato dichiarato fallito in tribunale e da qualche giorno ha fatto perdere le sue tracce. Il legale: “Nessuno sa dove sia”

Il mondo del ciclismo è in ansia per Bradley Wiggins dopo che il suo avvocato ha dichiarato di aver perso le tracce dell’ex campione, diventato un senzatetto dopo essere stato dichiarato fallito in tribunale.

Il mondo del ciclismo in ansia per Wiggins

È scomparso nel nulla, Bradley Wiggins, e ora sono in molti a temere il peggio. A lanciare l’allarme riguardo al 44enne ex campione di ciclismo è stato il suo avvocato, Alan Sellers, che intervistato dal Daily Mail ha raccontato di aver perso ogni traccia di “Wiggo”. “È un senzatetto, non ha più un centesimo e nessuno sa dove sia ora”, ha raccontato il legale, che ha poi fatto il punto sulla situazione finanziaria dell’ex ciclista.

Ciclismo, Wiggins dichiarato in bancarotta

Wiggins ha perso tutto più di una settimana fa, quando il tribunale di Lancaster, in Inghilterra, l’ha dichiarato in bancarotta. “Wiggo” ha perso la casa dopo essersi pesantemente indebitato: secondo la stampa britannica, il ciclista avrebbe dovuto restituire oltre un milione di euro a diversi creditori. Sono stati quindi confiscati tutti i beni di sua proprietà: oltre alla casa, anche diversi cimeli sportivi tra cui le 8 medaglie vinte alle Olimpiadi.

Wiggins, l’allarme dell’avvocato: “È un senzatetto”

“È un casino – ha dichiarato l’avvocato al Daily Mail – Wiggins ha perso tutto, assolutamente tutto. La sua casa, la sua residenza a Maiorca, i suoi risparmi e investimenti… Non gli è rimasto un soldo. Non so dove abbia dormito fino ad oggi e non so dove dormirà stanotte o domani. Non ha un indirizzo: è un vero e proprio senzatetto”.

Wiggins, le vittorie e la violenza subita da adolescente

Wiggins è stato il ciclista britannico a vincere di più alle Olimpiadi, ben 8 medaglie, di cui 5 d’oro: nell’inseguimento individuale ad Atene 2004 e Pechino 2008, in quello a squadre a Pechino 2008 e Rio 2016, nella cronometro a Londra 2012. Ai successi olimpici vanno poi aggiunti quelli su strada, come il Tour de France del 2012. Vittorie clamorose, che però non hanno aiutato Wiggins a cancellare un’infanzia difficile, segnata dalle violenze subite a 13 anni dal patrigno. “Non l’ho mai superato del tutto, ho provato a dimenticare ma non ci sono mai riuscito”, raccontò Wiggins in un’intervista: chissà che quel passato oscuro non abbia influito sul suo tracollo attuale.