Wijnaldum saluta la Roma e Mourinho

Il centrocampista olandese è tornato sulla stagione trascorsa in giallorosso con la guida del tecnico portoghese.

22-06-2023 14:50

In un’intervista a L’Equipe, Georginio Wijnaldum è tornato a parlare della sua ultima stagione vissuta alla Roma: “È stata una stagione breve dopo l’infortunio alla tibia, solo tre mesi e mezzo. Sono tornato a Roma a dicembre, dopo la riabilitazione in Olanda, ma il club mi ha aiutato molto in questo periodo e mi è piaciuto molto giocare lì”. Sul tecnico José Mourinho invece: “Si dicono tante cose, ma è stato fantastico con me. Quando avevo bisogno, potevo contare su di lui. Sono un calciatore migliore dopo che mi ha allenato”.

Wijnaldum è di proprietà del Paris Saint-Germain e sul suo futuro ha detto: “Non lo conosco ancora. Devo vedere il Psg. Ci sono molte cose da chiarire. Sui media si legge che ci sarà un nuovo allenatore, ma non sembra del tutto chiaro”. Luis Enrique dovrebbe infatti arrivare sulla panchina del Psg al posto di Christophe Galtier. Sulle chance di stare a Parigi ha detto: “Accetterei di tornare se me lo chiedessero”.