Wimbledon, Sinner si prepara al debutto con Hanfmann e lancia il suo sito web tra carote, spaghetti e caffè

Jannik Sinner debutta a Wimbledon stasera ma debutta anche sul web visto che da qualche ora è online il suo sito ufficiale. Il numero 1 del mondo non può più nascondersi e una presenza ufficiale sul web era necessaria, un sito che racconta molto bene il tennista azzurro e il suo approccio al tennis e alla vita.

Sinner: arriva il suo sito ufficiale

E’ online solo da qualche ora il sito ufficiale di Jannik Sinner. Il tennista italiano è il numero 1 al mondo e ora non può più nascondersi dietro la sua timidezza e la voglia di non apparire troppo. Ma il sito lanciato proprio alla vigilia di Wimbledon sembra raccontare alla perfezione l’altoatesino. C’è l’ironia che lo accompagna da sempre, il sorriso che fa capolino e un ritratto della sua vita in campo e fuori. Sono tre le sezioni presenti: My Story, On Court e Off Court. La storia della sua carriera a cominciare dal 2018 e dai suoi primi approcci al tennis professionistico fino al favoloso 2024.

Non mancano alcune sue dichiarazioni con i momenti più impotenti in campo: la vittoria della Coppa Davis con l’Italia e il successo a Melbourne, che ha mercato probabilmente il momento di svolta della sua carriera. E ovviamente c’è spazio anche per l’aspetto “commerciale” con i partner che lo accompagnano in questa sua avventura anche dal punto di vista economico.

Il video che fa sorridere i tifosi

Ma l’aspetto più curioso del sito ufficiale di Jannik Sinner è senza dubbio rappresentato dal video che fa bella mostra di sé in homepage e che sembra rappresentare al meglio il personaggio Sinner: ironico, un po’ stralunato e anche tanto italiano mentre sorseggia del caffè, si prepara un frullato con l’immancabile carota e ovviamente non manca il consueto piatto di pasta prima di chiudere tutto con il sorriso che ha fatto innamorare tanti tifosi italiani.

Sinner: oggi il debutto con Hanfmann

Per Jannik Sinner arriva però il momento di concentrarsi unicamente sul campo e sul debutto a Wimbledon. Sull’erba inglese arriva il terzo slam della stagione: dopo la vittoria a Melbourne e la semifinale al Roland Garros, per il numero 1 al mondo c’è l’opportunità di provare a fare qualcosa di importante anche nel torneo più prestigioso di tutti. L’anno scorso arrivò una semifinale che diede il via a una seconda parte di stagione di altissimo livello, oggi non prima delle 17.30 l’azzurro scende in campo per il primo turno contro il tedesco Yannick Hanfmann, classe 1991 e numero 86 del ranking ATP in una sfida da affrontare con il giusto piglio.