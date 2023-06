Il principale e più celebre torneo sull'erba edizione 2023 vede ancora una volta Djokovik tra i protagonisti; presente l'astro Alcaraz e gli azzurri Sinner, Musetti, Arnaldi e Cecchinato. Derby Berrettini-Sonego in avvio

30-06-2023 14:53

Cresce l’attesa per il torneo più antico e più importante di tutto il circuito tennistico: il torneo di Wimbledon, che si disputerà dal 3 al 16 luglio. Si inizia come da tradizione con il singolare femminile, per poi proseguire con il singolare maschile (venerdì 7) e il doppio misto (domenica 9). E in questo 2023 non mancheranno le novità introdotte nel più tradizionalista dei tornei tennistici.

I protagonisti dell’edizione 2023

Il protagonista indiscusso dell’edizione 2023 di Wimbledon è, ancora una volta, lui: Novak Djokovic. È lui il campione in carica e conta già sette vittorie all’All England Lawn Tennis and Croquet Club. Qui potrebbe migliorare il record di Slam vinti, da lui detenuto, salendo da 23 a 24. E, con Australian Open e Roland Garros già in bacheca anche per il 2023, manterrebbe vivo il sogno del “vero” Grande Slam (ha già conquistato il “career” e il “virtuale”, entrambi nel 2016).

A contendergli il trono di Wimbledon ci sono altri grandissimi giocatori. Il primo è Carlos Alcaraz, che qui si presenta da n. 1 del tennis mondiale. Nonostante la sua giovane età (appena 20 anni), lo spagnolo può aspirare a una nuova vittoria nello Slam, dopo gli US Open vinti lo scorso anno. Grande attesa anche per il ventenne danese Holger Rune (n. 6 al mondo), con la sua versatilità tattica e il suo carattere istrionico, per il 24enne norvegese Casper Ruud (n. 4 del ranking), che ha nel curriculum tre finali Slam (due al Roland Garros e una a New York) tutte perse.

Attenzione anche al greco Stefanos Tsitsipas alla ricerca della vittoria in uno Slam, dopo le due finali perse in Australia e a Parigi, e allo scozzese Andy Murray, che a 36 anni aspira a una nuova grande vittoria, magari qui dove ha trionfato già due volte (2013 e 2016). Ci sono poi i 25enni americani Taylor Fritz e Frances Tiafoe (rispettivamente n. 9 e 10 al mondo).

Quest’anno sono stati riammessi al torneo anche i tennisti russi e bielorussi. Parteciperanno così al torneo londinese Andrej Rublëv (n. 7 del ranking) e Daniil Medvedev (n. 3 al mondo) che vanta 20 tornei vinti, tra cui l’US Open nel 2021.

I grandi assenti

A Wimbledon si sente l’assenza di un grandissimo come lo spagnolo Rafael Nadal. Il campione spagnolo è fermo dagli Australian Open, dove si è infortunato nell’incontro contro Mackenzie McDonald, e a inizio giugno si è sottoposto a un’operazione per provare a risolvere chirurgicamente il problema al muscolo psoas sinistro. Il suo rientro è previsto a novembre per la Coppa Davis.

Hanno dato forfait a Wimbledon anche Carreno Busta, Jack Draper, Marin Cilic, Fabio Fognini (non si è ancora ripreso dallo strappo addominale rimediato a Parigi) e, ultimo in ordine cronologico, il russo Karen Khachanov.

Gli azzurri in gara

Sono sei gli italiani attesi a Wimbledon. Si tratta di Jannik Sinner (n. 8 del ranking) e di Lorenzo Musetti (n.14), che sono stati inclusi nelle teste di serie. Questo rappresenta un importante vantaggio in fase di sorteggio, in quanto non potranno incontrare le altre teste di serie nel primo e nel secondo turno.

Sinner, però, non si presenta a Londra al meglio della forma, dopo la contrattura alla coscia sinistra rimediata nel corso del Torneo di Halle per la quale si è anche ritirato. Un guaio fisico che è solo l’ultimo di una serie di malanni. Condizioni precarie anche per Matteo Berrettini, l’unico italiano ad aver raggiunto una finale a Wimbledon nel 2021 persa contro Djokovic. Arriva allo Slam inglese con una stagione pessima determinata da una condizione di salute sempre precaria, che lo ha costretto anche a rinunciare a disputare i tornei di Stoccarda e del Queen’s che aveva vinto lo scorso anno, perdendo così importanti punti che lo hanno fatto scendere in 37esima posizione.

Ci sono poi Lorenzo Sonego, capace di realizzare imprese impossibili, Marco Cecchinato e Matteo Arnaldi, per la prima volta in carriera nel tabellone principale dopo aver brillato nel girone di qualificazione.

Derby italiano Berrettini-Sonego

Il sorteggio decide subito un derby azzurro, con Berrettini contro Lorenzo Sonego (c’è un precedente a Stoccarda, vinto dal torinese). Entrambi i giocatori sono nella parte alta del tabellone (lo stesso di Alcaraz, possibile avversario agli ottavi) e chi passa se la vedrà probabilmente contro l’australiano De Minaur.

Cecchinato se la vedrà con il cileno Jarry, Arnaldi sarà opposto a Carballes Baena.

Nella parte bassa del tabellone l’altoatesino Sinner (testa di serie n.8) affronterà l’argentino Cerundolo, fratello minore del temibile Francisco. Per Musetti (teste di serie n.14), molto atteso alla vigilia del più celebre torneo sull’erba, c’è Varillas: per lui si prospetta un secondo turno contro Isner, un terzo contro il polacco Hurkacz.

Wimbledon 2023 ricco di novità

Wimbledon si rinnova pur restando nell’ambito della tradizione. Quest’anno sono stati riammessi al torneo i tennisti di Russia e Bielorussia con una “decisione difficile e impegnativa” come è stata definita dagli organizzatori, ma senza dimenticare la causa ucraina. La Wimbledon Foundation, infatti, donerà ai soccorsi ucraini una sterlina per ogni biglietto venduto (oltre 500milioni) e inviterà mille rifugiati ucraini per un giorno a Wimbledon. Aiuti anche ai tennisti ucraini presenti al torneo.

Novità anche in campo. Le tenniste potranno indossare pantaloncini di colore medio/scuro per evitare un disagio piscologico nei giorni con le mestruazioni. Nel doppio maschile, come già fanno gli altri tornei Slam, si giocherà non più al meglio dei 5 set ma al meglio dei 3. E sarà ammesso anche il coaching fuori dal campo. E in campo si presterà attenzione anche al tema ambientale: non più bottigliette d’acqua per i giocatori, ma delle più ecologiche borracce da riempire nei distributori installati in campo.

Dove vedere in TV e in streaming il torneo di Wimbledon

Il Torneo di Wimbledon sarà trasmesso in diretta da Sky Sport, che coprirà tutti i math dello Slam londinese con copertura integrale. I canali che copriranno l’evento sono Sky Sport Tennis (canale 205 della piattaforma Sky), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Action (canale 206), Sky Sport Wimbledon (canali 251-256). In streaming Wimbledon 2023 sarà visibile su Sky Go e sulla piattaforma NOW che offre la programmazione di Sky live e on-demand esclusivamente in streaming.

