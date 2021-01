WTA Abu Dhabi 2021: Sabalenka e Kudermetova la finale

Inarrestabile: questo è l’aggettivo più appropriato per definire la prestazione odierna di Aryna Sabalenka nella prima semifinale del WTA 500 di Abu Dhabi. Maria Sakkari non è mai sembrata in grado di arginare la potenza della bielorussa, e il punteggio finale di 6-3 6-2 non è neanche tanto netto quanto è stato lo svolgimento dell’incontro. La bielorussa si presenta così in finale in grande forma e in appena 61 minuti ha trovato la 14esima vittoria consecutiva. Domani disputerà la 13esima finale in carriera e l’avversaria sarà la Kudermetova. L’unico precedente, in un ITF 10K, risale al 2015 ad Antalya dove vinse Sabalenka.

La Kudermetova ha sconfitto l’ucraina Marta Kostyuk in due set con il punteggio di 7-6 6-4 dopo un’ora e quarantacinque minuti di gioco. Si tratta della seconda finale della carriera per la numero 46 della classifica mondiale, dopo quella raggiunta e vinta a Guadalajara nel marzo 2019. La partita è stata sicuramente molto più combattuta e tirata rispetto a quella della Sabalenka, chiudendo il match soltanto al quinto match point.

Appuntamento a domani per la finalissima.

OMNISPORT | 12-01-2021 14:13