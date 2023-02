WTA Linz, Bronzetti esce al primo turno

L'italiana cede in tre set alla Potapova: dopo una battaglia di 2h e 10' la russa rimonta il 2-6 con un 6-3, 6-4.

07-02-2023 19:07

E’ ancora amaro il debutto di Lucia Bronzetti, che cede in tre set nel WTA 250 di Linz al cospetto di Anastasia Potapova.

Per il terzo torneo di fila la riminese esce al primo turno, com’era accaduto nel WTA 250 di Hobart e a Melbourne negli AS. C’è più di un rimpianto, perché l’azzurra, vittoriosa in scioltezza (6-2) nel primo set grazie a un tennis completo che evidenzia errori gratuiti della russa, ha sprecato nel terzo set (il secondo era stato appannaggio della russa, più precisa da fondo campo) la chance di andare sul 4-1; è la fase saliente del match, quelle che porta a scambi intensi sul 4-4 e che consente alla Potapova di approfittare della bassa percentuale (48,8%) di prime in campo della Bronzetti.

La russa, che ha invece esibito una percentuale al sevizio del 75%, incontrerà nel secondo turno la tedesca Jule Niemeier, vittoriosa sull’americana Sofia Kenin.