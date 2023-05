WTA Roma, l'ucraina Kalinina batte una russa: è la prima finalista

L'ucraina ha battuto la Kudermetova in semifinale

19-05-2023 20:49

La tennista ucraina Anhelina Kalinina ha superato in tre set la russa Veronika Kudermetova, conquistando il pass per la finale del WTA 1000 di Roma.

La Kalinina, che ha raggiunto per la prima volta in carriera la finale di un 1000, non ha stretto la mano alla russa al termine del match. L’ucraina si è imposta con i parziali di 5-7, 7-5, 2-6. 2Quel che spero davvero è di poter regalare una piccola luce e delle emozioni positive al mio Paese”, sono le sue parole dopo la partita riportate dalla Gazzetta dello Sport.

In finale affronterà la vincente della sfida tra la kazaka Rybakina e la lettone Ostapenko.