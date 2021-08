Yamaha SRT punta Celestino Vietti

Yamaha SRT è alla ricerca di un pilota per la prossima stagione: il team malese, che a fine anno perderà lo sponsor Petronas, dirà addio a fine mondiale a Valentino Rossi e Franco Morbidelli. Una sella andrà a Darryn Binder, attualmente in Moto3, mentre per l’altra moto fioccano le indiscrezioni.

Nelle ultime ore è salito alla ribalta il nome di Celestino Vietti, attualmente in Moto2 con la VR46. L’identikit del 19enne piemontese è perfetto per la Withu, l’azienda italiana che sostituirà Petronas come main sponsor nella prossima stagione.

OMNISPORT | 24-08-2021 11:21