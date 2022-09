Youth League, il Milan rifila un tris alla Dinamo Zagabria

14-09-2022 17:16

Dopo l’ottimo pari in Austria contro la formazione vice-campione in carica, la truppa di Ignazio Abate si impone 3-0 sulla Dinamo Zagabria.

I rossoneri, che incroceranno nelle prossime gare il Chelsea, conquistano così la vetta del girone, sorpassando proprio la squadra croata: Milan 4, Dinamo Zagabria 3, Salisburgo 2, Chelsea 1.

Nel pomeriggio del Vismara c’è spazio anche per una gradita notizia in ottica Prima Squadra: per tenere botta alle defezioni in attacco Stefano Pioli potrà contare sul talento di Marko Lazetic: il classe 2004, reduce da una sosta ai box, ha avuto a disposizione una manciata di minuti e ha firmato l’ultimo gol.