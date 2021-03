Zanetti come Novellino e Prandelli: il Venezia sogna la serie A

Paolo Zanetti come Walter Novellino e Cesare Prandelli. Il Venezia sogna con l’allenatore di Valdagno, che ha uno score paragonabile a quello degli ultimi due tecnici della promozione in Serie A: come riporta il Gazzettino, Novellino (stagione 1997/98) e Prandelli (stagione 2000/01) erano riusciti a raccogliere 15 vittorie su trenta, mentre Zanetti si piazza al terzo posto di questa speciale classifica con 13 vittorie conquistate in 30 giornate.

La Serie A, che manca dalla stagione 2001/2002, non è più un miraggio. In classifica il Venezia è attualmente quinto a 49 punti.

OMNISPORT | 28-03-2021 09:04