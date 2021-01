Zanetti non ci sta: "Il Pisa sarà più riposato"

Il Venezia torna in campo dopo la delusione di Verona, quando il pareggio subito nel finale contro il Chievo ha allungato il digiuno di successi e impedito ai lagunari di scalare posizioni in classifica.

Il prossimo avversario è un Pisa in salute, lontano parente di quello che aveva iniziato malissimo il campionato: “Il Pisa è una squadra equilibrata, che ha gamba e giocatori importanti e può ambire a posizioni alte – ha detto in conferenza stampa il tecnico del Venezia Paolo Zanetti – Ora ha trovato anche equilibrio difensivo, quindi sarà una partita difficilissima. La nostra mentalità deve essere sempre quella di fare la partita perché è nelle nostre caratteristiche”.

Zanetti lamenta poi il periodo di riposo inferiore rispetto ai nerazzurri: “La squadra sta bene, anche perché rispetto ad altre volte abbiamo avuto più tempo per recuperare le forze e preparare la partita. Di questi tempi non è poco anche se affronteremo una squadra che ha potuto riposare più di noi. Con il Chievo abbiamo preso gol nei minuti di recupero e siamo dispiaciuti, ma sono cose che nel calcio succedono ed io valuto la prestazione a 360 gradi e ritengo che al ‘Bentegodi’ nel primo tempo abbiamo fatto una partita di altissimo spessore tecnico e altrettanto da un punto di vista caratteriale nel secondo. La nostra crescita starà nell’imparare a chiudere le partite perché sia con il Chievo che con il Brescia abbiamo avuto più possibilità per farlo ma non l’abbiamo fatto; poi è normale poter subire il ritorno dell’avversario”.

OMNISPORT | 03-01-2021 20:12