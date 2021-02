Zaniolo con la madre a C'è posta per te commuove: dedica social

Maria De Filippi è riuscita dove altri, innumerevoli, hanno fallito realizzando un people show straordinario, per eccezionalità narrativa e la capacità di coinvolgere il pubblico, attraversare le generazioni. Così anche la vicenda che lega Nicolò Zaniolo e sua madre, Francesca Costa a C’è posta per te ne diventa un esempio perfetto: ha creato una storia nella storia, per la notorietà dei protagonista e l’impatto mediatico indubbio di quanto sta accadendo a Nicolò e alla sua famiglia.

Il protagonista di questa ospitata è un 18enne di nome Alessandro che ha patito una sofferenza immane: la perdita di sua madre. Una maglia, un paio di scarpe da calcio, un computer e, soprattutto, un assegno la cui portata non è nota. Maria De Filippi ha sottolineato che si tratta di una cifra che “cambia la vita” e sui social è esploso subito il toto assegno. E un commentario su quanto fatto e detto dal talento romanista.

Le parole di Nicolò Zaniolo a C’è posta per te

“Sei il mio esempio e sono qui per regalarti un sorriso. Da ora conta su di me”, ha detto Zaniolo al ragazzo che 14 mesi fa ha perso la mamma Monia per una lunga malattia. Oggi a prendersi cura del ragazzo c’è il compagno di Monia, Maurizio, papà di Alessandro che aveva scritto una commovente lettera al figlio (non biologico): “Per me tu sei il figlio perfetto. Quello che ho sempre desiderato. Non ti lascerò mai solo, perché io e te ci siamo scelti tanti anni fa. Ed è per questo che io ti sceglierei altre mille volte. Mi sento male al pensiero di non poterti soddisfare”.

Lacrime e partecipazione inevitabili e strascico social per mamma Zaniolo e Nicolò, protagonisti di uno scambio su Instagram. Proprio Nicolò entra con al fianco sua madre Francesca, lasciando senza parole Alessandro. Gli dona scarpini e maglia e l’assegno famigerato.

I post tra Francesca Costa e il figlio Nicolò su Instagram

“Mi hai regalato una grande emozione”, dice piangendo a papà Maurizio. Una commozione che esprimerà anche su Instagram rispondendo al post del figlio Nicolò che la definisce “l’unica donna della mia vita!”. E a cui Francesca Costa risponde così: “Amore mio… io sempre accanto a te orgogliosa e con il cuore pieno d’emozione per tutto ciò che fai, grazie…”.

Una dedica che manifesta il grande legame tra madre e figlio, con una frase che però assume una molteplice valenza a causa della separazione dalla fidanzata Sara Scaperrotta, incinta, la quale ha deciso di interrompere i rapporti con la famiglia di Zaniolo.

Presto Nicolò, sebbene abbia solo 21 anni, diventerà padre e avverrà dopo l’allontanamento di Sara dalla sua vita con strascichi assai evidenti. E non solo per la sua vita privata: quanto accaduto ha assunto presto i contorni di un affare pubblico, mediatico e la stessa Roma pare non abbia gradito una simile pubblicità. Come la seconda protagonista, Madalina Ghenea la quale si è affrettata a difendere la propria immagine e il proprio ruolo dopo i contenuti dell’intervista rilasciata a Radio Radio da Francesca, mamma di Nicolò.

VIRGILIO SPORT | 01-02-2021 12:36