Zaniolo: escluse lesioni al ginocchio

C’era comprensibilmente apprensione per le condizioni fisiche di Zaniolo. Nessuna lesione al ginocchio sinistro. Sospiro di sollievo per Nicolò Zaniolo, sostituito nel primo tempo del posticipo dell’Allianz Stadium tra Juventus e Roma: un cambio che, naturalmente, aveva fatto temere ancora una volta il peggio.

La risonanza magnetica effettuata nella notte ha escluso lesioni, confermando dunque le prime impressioni: secondo quanto riportato a caldo da ‘DAZN’, si è infatti trattato di un trauma in iperflessione al ginocchio. Le condizioni del giocatore saranno valutate nuovamente nei prossimi giorni.

In seguito a un controllo volante, Zaniolo ha avvertito un fastidio. Dopo aver fatto cenno a Mourinho e alla panchina della Roma, il numero 22 dei giallorossi ha provato a stringere i denti, ma tre minuti più tardi ha chiesto la sostituzione.

Cambio forzato per lo Special One al 26′ del primo tempo, dunque: Mou, al posto di Zaniolo, ha inserito sul terreno di gioco Stephan El Shaarawy. La preoccupazione è immediatamente salita alle stelle ma, come detto, l’infortunio del mancino non è grave.

