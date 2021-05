Zaniolo: "Mourinho? Non vedo l'ora"

A Roma c’è grande attesa per l’arrivo di José Mourinho. Nicolò Zaniolo a Sportweek dopo un anno di stop non vede l’ora di ripartire con il nuovo allenatore: “Siamo gasati dall’arrivo di Mou, non vediamo l’ora di dimostrargli quanto valiamo. È un grande allenatore, ha vinto tanto. Per me è un onore essere allenato da lui. Non vedo l’ora”.

Il centrocampista della Roma spera di tornare presto protagonista: “Ho passato l’inverno in tribuna sperando, ogni domenica, che il mister si girasse e mi chiamasse, sebbene sapevo fosse impossibile… L’ultima volta che ho pianto ero ad Amsterdam: Olanda-Italia di Nations League, il 7 settembre 2020, quando mi sono rotto il crociato del ginocchio sinistro”.

OMNISPORT | 28-05-2021 12:35