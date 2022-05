Zaniolo: "Non sappiamo neppure quanto siamo forti"

25-05-2022 23:46

Ci sono notti che possono cambiare la carriera di un calciatore. Quella di Tirana che ha visto la Roma conquistare la prima edizione della Conference League battendo 1-0 in finale il Feyenoord potrebbe rappresentare il turning point per Nicolò Zaniolo, uomo-simbolo del cammino dei giallorossi nella competizione anche grazie alla tripletta segnata nel ritorno dei quarti di finale contro il Bodo/Glimt e autore del gol vittoria in finale.

Al termine di una stagione sofferta sul piano personale, la prima dopo quasi due anni di stop a causa dei noti infortuni, Zaniolo non ha trattenuto l’emozione ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Ci vogliamo godere questo momento, sono felicissimo, stasera ho realizzato il sogno che avevo da bambino. Dedico questo trofeo alla mia famiglia, a mia madre, mio padre e mio nonno e ai nostri incredibili tifosi, questa gioia è tutta per loro. Siamo forti, neppure noi sappiamo quanto”.