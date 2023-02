Zaniolo segna subito in amichevole ed esalta i tifosi del Galatasaray

L'ex giocatore della Roma subito in gol contro l'Alanyaspor

26-02-2023 19:13

Nicolò Zaniolo fa subito sognare i tifosi del Galatasaray: l’ex stella della Roma è andata immediatamente a segno nell’amichevole contro l’Alanyaspor, giocata domenica dai Leoni in attesa della ripresa del campionato, ancora fermo dopo il terribile terremoto in Turchia.

L’ex giallorosso, entrato all’80’, è andato a segno in contropiede al 94′, pochi istanti prima della fine del match: il giocatore ha ricevuto un passaggio in verticale e si è lanciato verso la porta avversaria, dribblando il portiere con un elegante tocco d’esterno sinistro e poi insaccando in tutta tranquillità.

Un gesto tecnico che è stato apprezzato dai tifosi, entusiasti sui social in vista della ripresa del campionato che vedrà il giocatore schierato in un tridente da urlo con Mertens e Icardi.