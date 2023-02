Il fantasista posa con la sua nuova maglia, la mamma lo incoraggia ma gli haters sul web continuano la loro crociata

12-02-2023 15:29

Addio Roma. Niccolò Zaniolo mette una pietra sul suo passato in capitale ma non lascia i colori: il talentuoso fantasista oggi è stato presentato al Galatasaray ed ha indossato la sua nuova maglia che, curiosamente, ha gli stessi colori giallorossi. Dopo quattro anni e mezzo controversi, 128 partite, 24 gol, due crociati rotti, un gol memorabile in finale di Conference League a Tirana ma anche tante polemiche, capricci e veleni il classe ’99 inizia la sua nuova avventura.

Zaniolo, il messaggio della madre su Instagram

Zaniolo a Istanbul si è recato con la famiglia, capeggiata dalla madre Francesca Costa. La signora ha anche pubblicato una foto su Instagram con il figlio e il marito, Igor, e poi ha scritto un commovente messaggio per il giocatore: “Per noi che crediamo da sempre in te – sono state le sue parole – per tutti quelli che credono in te e per tutti quelli che crederanno in te. Sei una forza della natura, da qui riparti e riaccendi il tuo sorriso”.

Zaniolo e le accuse di Di Biagio

Francesca Costa non si trasferirà fissa a Istanbul ma si dividerà con La Spezia, visto che Benedetta, la sorella minore di Zaniolo, va ancora a scuola, mentre papà Igor sarà sempre con il figlio. Zaniolo vuol dimenticare gli ultimi mesi, riconquistare la Nazionale e smentire tutte le voci su di lui, comprese le accuse di recente attribuite a Di Biagio, l’ex ct dell’U.21.

Zaniolo con la maglia del Galatasaray scatena la bufera social

Vedere Zaniolo con la nuova maglia ha scatenato tifosi romanisti e haters di professione che hanno invaso il suo profilo con commenti di ogni tipo: “Quanto ci metterai a farti odiare anche li? Bada che li non te puoi inventa gli inseguimenti in macchina…” oppure: “E ti sei rovinato la carriera” e poi: “Oh Zaniolo portace i kebab,portace portace i kebab”.

C’è chi scrive: “Con tutto il rispetto. Porti gli stessi colori di Roma. Non ne sei stato grato. Ma ti auguro il meglio. Nico Roma ti ha rispettato (come bambino, uomo, grande giocatore) tu no. Alla prima occasione…” o anche: “Mezzo giocatore… impara a vivere” e ancora: “Complimenti per esserti rovinato la carriera, montato viziato e sopravvalutato, hai un grande talento ma se nn impari il rispetto e l’umiltà non sarai mai un campione..”

Infine la chiosa: “cambia consiglieri.. stavi troppo bene qui,vvero? Vi dimenticate troppo in fretta quando non avevate nulla… il problema è che siete avidi e perdete di vista le cose più importanti della vita.. l’affetto e l’amore che questa città Roma ti ha dato.. che non troverai mai più da nessuna parte..”.