08-02-2023 12:02

Una story, postata su Instagram, che raffigura le gambe incrociate, a bordo del pullmino che lo porta all’aeroporto di Linate direzione Istanbul e più precisamente sponda Galatasaray. Proprio come quella pubblicata nei giorni scorsi e sul medesimo social da José Mourinho durante un allenamento a Trigoria. Chiaramente una frecciatina, da parte di Nicolò Zaniolo al suo ormai ex allenatore e che ha fatto nuovamente infuriare i tifosi della Roma.

Sfottò e reazioni social a parte, però, manca poco all’annuncio del trequartista spezzino al Galatasaray. Zaniolo, insieme alla famiglia (papà Igor e mamma Francesca Costa) ha viaggiato questa mattina verso la capitale della Turchia, paese in questi giorni falcidiato dal terribile terremoto nell’Anatolia orientale. Sul violo c’era anche l’intermediario George Gardi.

Entro questa sera, in cui suonerà il “gong” alla finestra invernale del calciomercato in Turchia, tutte le parti dovranno avere trovato un accordo. Ma la strada è ormai spianata. Al momento, soprattutto tra giocatore e “Gala”, con cui ha raggiunto un accordo da 3,5 milioni a stagione fino al 2027 anche grazie alla presenza di una clausola rescissoria agevolata (pari a 35 milioni, ma che scenderà nel tempo) per poter passare in un futuro al Milan in caso di interessamento del club rossonero, che già l’aveva cercato.

Vanno ancora limati i dettagli, invece, nell’accordo tra club. Ad ogni buon conto, come riporta Tuttosport, alla Roma andranno 23 milioni, in cui la parte fissa è stata fissata a 15 milione per abbassare la quota da versare all’Inter, che conserva il 15% della futura vendita di Zaniolo. I resti 8 milioni, sono invece legati a bonus facilmente raggiungibili. Insomma, si attende solamente la fumata bianca.