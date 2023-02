Zaniolo-Galatasaray, ci guadagna anche l'Inter

Dalla cessione della Roma al club turco, i nerazzurri arriveranno ad incassare 2,25 milioni di euro

07-02-2023 15:11

Il passaggio dalla Roma al Galatasaray di Nicolò Zaniolo è ormai arrivato ai dettagli. Secondo Tuttomercatoweb, infatti, l’operazione porterà nelle casse del club giallorosso una cifra pari a 15 milioni, che potrebbe gonfiarsi a 20 coi bonus da raggiungere. Non i 30 milioni di euro, tutti e subito, che offriva il Bournemouth, ma comunque una discreta somma per un giocatore ormai fuori rosa e che il prossimo anno sarebbe entrato in scadenza di contratto.

Un’operazione da cui guadagnerà anche l’Inter, club da cui la Roma aveva prelevato Zaniolo nell’estate 2018 nell’ambito dell’affare che aveva portato Radja Nainggolan (oggi alla SPAL, in B) in nerazzurro e, anche Davide Santon (ormai ritiratosi dal calcio giocato) in giallorosso. La società meneghina, su Zaniolo, aveva conservato il 15% sulla futura cessione del ragazzo, che ora è arrivata e sarà pari a 2,25 milioni di euro.