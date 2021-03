Zaniolo vicino al rientro, ma tormentato dal gossip: esposto

Non deve esserci stata migliore soluzione, se non quella di un esposto ai carabinieri per arginare la bulimia di informazioni, fotografie, dettagli sulla sua vita e l’ingresso della nuova fidanzata influencer in questa esistenza sempre al centro dell’attenzione. Nicolò Zaniolo è sempre più vicino al rientro, ma è un percorso – il suo – tormentato e faticoso poiché segnato da una vicenda, a tratti dolorosa e complicata, come quella dell’interruzione della sua relazione con la fidanzata Sara Scaparrotta, la quale attende da lui un bimbo, Tommaso.

Nicolò Zaniolo al centro del gossip per Chiara Nasti

E poi il riavvicinamento, dopo tante indiscrezioni, tra il talento romanista e Chiara Nasti, sua attuale compagna e protagonista fin dall’adolescenza dei social e del fashion. Un incontro intrigante, sotto il profilo della notiziabilità, ma estremamente stressante per il ragazzo che, accompagnato dalla sempre presente mamma Francesca Costa, ha deciso di presentare un esposto ai carabinieri per via delle continue attenzioni da parte dei paparazzi pronti a seguirli in ogni dove alla ricerca di uno scatto, di un particolare e chissà altro.

Sconfitto il Covid, che pure lo aveva colpito, e in procinto di tornare in campo, il campione giallorosso ha cercato di arginare e scegliere come gestire la sua immagine sui social (in linea poi con lo stile della nuova proprietà della Roma), ponendosi in maniera più discreta, nel tentativo di recuperare un minimo di privacy e assecondando anche la linea del club.

Vita tormentata dai paparazzi: lo stop di Zaniolo

Il giocatore e la sua famiglia hanno trovato i fotografi sotto casa, al supermercato e in centro a Roma quando, qualche settimana fa, con autista, sono andati a fare shopping di lusso a via Condotti, anche con la sua fidanzata Chiara Nasti (o anche Nastilove). Nulla di straordinario, per un personaggio come lui che ha annullato la distanza tra pubblico e privato, ma che evidentemente non gradisce più certe attenzioni. Mamma Francesca si era lamentata della cosa, aveva ribattuto su Instagram.

Ma la ricerca della serenità, per tornare in campo presto e bene passa anche da questo nuovo corso e da un simile gesto, evidentemente. Per la sua privacy, quella della sua famiglia e non solo. L’Europeo sembra già sfumato e dopo un doppio infortunio come il suo, solo il rettangolo di gioco.

VIRGILIO SPORT | 24-03-2021 16:55