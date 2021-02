Nicolò Zaniolo fa un annuncio sul proprio futuro: e il mercato si riaccende

Più forte della sfortuna. E con tanta voglia di tornare protagonista con la Roma e con la Nazionale.

Nicolò Zaniolo è quasi pronto per tornare in campo e per mettersi alle spalle un anno solare da incubo.

Dopo la seconda rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, subita lo scorso settembre con la maglia della Nazionale contro l’Olanda, il centrocampista classe ’99 ha fatto partire il conto alla rovescia per il ritorno in campo.

In una room su Clubhouse il talento scuola Inter ha infatto dato aggiornamenti importanti sul proprio stato fisico, fissando anche una data piuttosto chiara per il rientro: “Sto correndo da due o tre giorni, tra un mesetto dovrei tornare in campo. E ad aprile essere a pieno regime”.

Tra gli obiettivi di Zaniolo, che subì il primo grave infortunio contro la Juventus nel gennaio 2020, riportando la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, c’è quello di essere in forma per il derby di ritorno in calendario per il 16 maggio, penultima giornata di campionato.

Una partita in cui la Roma vorrà riscattare il tracollo dell’andata e che potrebbe essere determinante nella corsa a un posto per la prossima Champions League: “Nel derby di ritorno ci sarò. Quando mi sono fatto male mi hanno scritto tantissimi giocatori della Lazio. All’andata potevo essere un’arma in più ma da solo non posso fare nulla, è la squadra che aiuta il giocatore. Abbiamo perso 3-0, se ci fossi stato io non sarebbe finita 5-3”.

L’ultima partita di Zaniolo è stata quindi con la maglia della Nazionale. Il rinvio dell’Europeo al 2021 è stato provvidenziale per Nicolò che pensa già alla grande vetrina: “Giocheremo per vincerlo” ha dichiarato.

E se così sarà e se gli Azzurri e Zaniolo saranno protagonisti i riflettori del mercato si riaccenderanno inevitabilmente sul centrocampista. Riflettori peraltro già accesi, perché nonostante l’infortunio, come si legge su ‘Libero’, alla Roma sono arrivate richieste importanti per il proprio gioiello, dalle due squadre di Manchester, City e United, oltre che dalla Juventus, che segue da tempo Zaniolo.

Per il momento il club giallorosso ha respinto ogni tipo di proposta senza neppure pensare di impostare la trattativa. Zaniolo è al momento incedibile, ma per mantenere questo proposito la Roma dovrà tornare in Champions League.

