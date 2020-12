Zapata su Gomez: "Non è andato via, è ancora il nostro capitano"

L’Atalanta travolge la Roma rispondendo sul campo alle tante voci circolate sul caso Papu Gomez. Al termine dei novanta minuti Duvan Zapata , grande protagonista della serata, si è espresso sul compagno argentino. Ai microfoni di ‘Sky Sport’, Zapata ha sottolineato il grande legame con il trequartista nerazzurro: “Gomez non è mica andato via, è ancora con noi, è il nostro capitano, e speriamo di ritrovarlo in campo insieme a noi”.

Poco dopo anche l’allenatore Gian Piero Gasperini ha voluto chiudere la questione rinviando ogni discorso alla società: ” Quando si arrabbia un allenatore è una cosa, quando si arrabbia un presidente diventa più dura la cosa… Comunque noi abbiamo appena battuto la Roma, abbiamo pareggiato con la Juve, abbiamo vinto contro la Fiorentina e mi chiedete sempre questa cosa. Siete pesanti. Abbiamo salutato Gomez? Non abbiamo salutato nessuno, è una cosa che risolverà la società”.

Gasperini, furibondo per una domanda rivoltagli dal giornalista di Sky Sport riguardante il Papu, annuncia di non voler più rispondere alle domande su Gomez: “Io non rispondo più perché la questione Gomez deve aggiustarla la società per conto suo, io non c’entro più. Dopo una vittoria così non parlo più di Gomez, siete davvero pesanti: basta. Non convocato? Era già successo a Udine, non è la prima volta”.

OMNISPORT | 20-12-2020 21:13