Zaza fuori, la precisazione di Mazzarri

La vittoria contro il Genoa ha permesso a Walter Mazzarri di ritrovare il sorriso dopo la pesante sconfitta casalinga con l'Inter, ma alla porte, per il tecnico toscano, c'è il possibile caso legato a Zaza, escluso dalla squadra schierata al 'Marassi'. A tal proposito, Mazzarri ha precisato: "Visto il momento ho fatto questa scelta. Non siamo partiti come l’anno scorso, quando si fece molto meglio. In questo casi l’allenatore deve fare delle scelte forti, chi si allena meglio e chi è più utile alla squadra gioca".

Parlando del match, Mazzarri ha aggiunto: "Bisogna ritornare a essere umili, queste sono le fondamenta per mettere in difficoltà tutti. Nelle partite sono anche gli episodi che decidono i risultati, dobbiamo portare gli episodi dalla nostra parte battendo su certi concetti. Oggi abbiamo pressato alto, finchè avevamo le energie il Genoa è stato sempre in difficoltà".

SPORTAL.IT | 30-11-2019 21:49