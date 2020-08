Zhang soddisfatto dall'Inter: "Ora parleremo con Conte"

Dopo la sconfitta contro il Siviglia nella finale di Europa League tocca al presidente Steven Zhang presentarsi davanti ai microfoni. Il numero uno dell’Inter, intervistato da ‘Sky Sport’, parte dai doverosi ma non scontati ringraziamenti a chi sta combattendo la pandemia in prima fila. “Credo che dobbiamo ringraziare i medici di tutto il mondo che ci permettono di continuare e proteggono la nostra vita. Senza queste persone non potremmo essere qui. Vorremmo dedicare questa serata a tutti loro”.

Quindi si passa a parlare di calcio e Zhang sottolinea l’importante crescita dell’Inter. “Il bilancio della stagione è molto positivo, abbiamo iniziato un percorso che ci ha portato in finale. Fuori dal campo e in campo stiamo facendo un ottimo lavoro. Vincere o perdere fa parte del calcio, ma competere in finale ci rende ottimisti. Adesso ci riposeremo, giocatori e staff se lo meritano”.

Il presidente dell’Inter invece non si sbilancia sul destino di Antonio Conte, pur complimentandosi col tecnico e con tutto lo staff. “Nelle prossime settimane penseremo al futuro, vogliamo migliorare. Ci riproveremo l’anno prossimo. Devo riconoscere che l’allenatore, lo staff stanno facendo un grande lavoro”.

OMNISPORT | 21-08-2020 23:49